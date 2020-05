El último viernes, el administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, anunció la suspensión perfecta de labores al primer equipo. Frente a ese panorama, Jean Ferrari –exgerente deportivo del club– habló de un futuro complejo para el plantel.

Jean Ferrari fue quien se encargó de armar el equipo esta temporada y, por supuesto, de los fichajes de Jonathan dos Santos, Federico Alonso, Luis Urruti y el DT Gregorio Pérez. ¿La permanencia de ellos es segura en Ate?

“Los representantes de ellos (Dos Santos y Alonso) me llamaron preocupados y me hicieron saber el interés de otros clubes. No me aventuraría a decir qué club”, le confesó a Depor.

El exdirectivo –a su vez– indicó que “con Urruti también hay interés de otros clubes. Aquí lo preocupante es la credibilidad que tiene el grupo ante ese señor (Carlos Moreno). Porque así digas que ya no se aplica la suspensión, qué confianza se genera. Ahí viene la parte de destruir todo lo que se pudo construir en tan poco tiempo”.

Confirma interés

Por su parte, el agente del ‘9’ Dos Santos, Rafael Monge, le confirmó a este diario las alternativas del atacante: “En Argentina hay dos clubes que lo quieren, en Brasil también lo llamaron y un grande de Ecuador, pero son sondeos. Igual él está contento con la ‘U’ y le gustaría quedarse”. Esto último, de seguro, es lo que la ‘12’ quiere. Y con él todo el plantel y el comando técnico.

VIDEO RECOMENDADO

Claudio Pizarro y su lamento por no ir al Mundial

Claudio Pizarro y el lamento por no ir al Mundial. (Instagram)