Jordan Guivin tuvo un debut soñado con Universitario de Deportes, luego de marcar el tercer gol en la victoria por 4-0 frente a San Martín, en la fecha 2 del Torneo Clausura. El volante de 24 años sabe los objetivos del club y está dispuesto a pelear por conseguirlos, por lo que no teme tener doble función, tanto en la defensa como en la ofensiva.

“Estoy acostumbrado siempre a pisar las dos áreas. Es natural y parte de mi juego buscar siempre el gol, que es lo que he venido a hacer a Universitario”, sostuvo en diálogo con GOLPERU, donde también dio a conocer cómo tomó su llegada al elenco merengue, el mismo del cual es hincha su abuelo.

En ese sentido, contó que “al inicio estaba un poco nervioso porque se habló mucho de mí, pero lo tomé con calma. Estuve muy emocionado por el gol. Fue un desahogo. Era un sueño para mí y mi abuelo”. Curiosamente, desde su arribo al elenco de Ate ha logrado integrarse rápido al equipo, incluso, a generar camaradería en el campo con Piero Quispe.

Esto se evidenció en el modo en el que ambos jugadores se desenvolvían en el campo. “Siento que Piero Quispe tendrá más libertad porque yo haré mucho más recorrido en el mediocampo. Me entiendo con la gran mayoría en la mitad de la cancha. Es natural entenderme”, comentó.

Entre los temas que también tocaron fue la Selección Peruana, por lo que fue consultado por la salida del estratega argentino: “Ahora que no va a estar Ricardo Gareca, todos los jugadores de la Liga 1 van a estar observados y me voy a entrenar para ser algún día convocado”.

Incluso, recordó la época en la que observaba a sus ídolos para ser como ellos algún día. “A mí siempre me ha gustado cómo jugaba el FC Barcelona, he seguido mucho a Andrés Iniesta y Xavi. A nivel nacional no paraba de mirar a los que jugaban al medio en la Selección Peruana“, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR