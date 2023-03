Este viernes 3 de marzo, Jorge Fosatti fue presentado de manera oficial como nuevo técnico de Universitario de Deportes. El estratega uruguayo -con pasado en Peñarol, Cerro Porteño, Liga de Quito y River Plate (Uruguay)-, será quien tome las riendas del elenco ‘merengue’ tras la salida de Carlos Compagnucci. Si bien el DT iniciará sus funciones desde el día domingo, luego del duelo ante Melgar, no tardó en dar a conocer los objetivos que tiene con el cuadro crema. Asimismo, habló sobre las referencias que tiene sobre Piero Quispe y si seguirá manteniendo a José Carvallo como capitán del equipo.

“Me gustan los grandes desafíos, pero en esta parte de mi vida no me meto en locas aventuras. Lo digo desde el corazón, hubo técnicos uruguayos aquí por lo que tengo las mejores referencias de los señores que tengo a mi lado (Jean Ferrari y Manuel Barreto)”, fueron las primeras palabras del estratega uruguayo en rueda de prensa.

Del mismo modo, Jorge Fosatti habló sobre el sistema de juego que empleará en el club ‘merengue’. “Sí, es verdad que hay un sistema que me gusta más que otros, pero no me cierro a eso. Considero que el sistema es importante, no lo podemos tener como prioridad y mucho más cuando no estamos en una pretemporada”, acotó.

Consultado sobre las referencia que tiene sobre Piero Quispe, el DT considera que no es bueno para un plantel hablar de un solo jugador. Eso sí, reveló que, en el entrenamiento de este viernes, sintió un buen ambiente en el equipo: “Te puedo hablar de todos los jugadores, pero no te puedo qué jugador es más importante que otro. Hay un ambiente muy bueno y eso es fundamental”.

Cabe resaltar que el exRiver Plate señaló que se tomará el tiempo de analizar a todos los jugadores. Sin embargo, enfatizó que Universitario cuenta con un “plantel muy rico” y que este se encuentra “bien balanceado, entre experiencia y juventud”.

¿José Carvallo seguirá siendo capitán de la ‘U’?

Jorge Fosatti también se refirió al rol que debe asumir el capitán del equipo en el terreno de juego. Asimismo, aseguró que prefiere tener a un “jugador de cancha” con este cargo y no a un portero, como es el caso de José Carvallo.

“Nosotros veremos quién será el capitán luego de entrenar. Te digo algo, yo fui arquero y me otorgaron la responsabilidad de serlo. Desde mi punto de vista, no es lo ideal. Yo prefiero a un jugador de cancha y si juega en el mediocampo mejor”, enfatizó el estratega uruguayo.





