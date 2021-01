Uno de los tres refuerzos de Universitario -además de Hernán Novick y Alex Valera- es Jorge Murrugarra. El volante de recuperación la ‘descosió' el año pasado con Ayacucho FC. Sin embargo, tiene claro que hoy sus objetivos son otros: ‘romperla’ en la pretemporada, ganarse un sitio en el ‘11′ titular de Ángel Comizzo, luchar en la Copa Libertadores y, por supuesto, cobrarse una revancha en la Liga 1. La derrota, ante Sporting Cristal, en las semifinales aún está presente.

¿Cómo fueron estos primeros días de pretemporada con la ‘U’ (arrancaron el jueves)?

Bien, la verdad los entrenamientos están siendo muy fuertes. Me siento bien, el grupo me ha acoplado bastante bien y estoy contento por eso.

¿Tuviste posibilidad de hablar con Ángel Comizzo?

Sí, hemos conversado. Nos citó a mí y a Valera para conversar y nos dijo lo que él quiere para este año. Pero fuera de todo, más estamos mentalizados en los entrenamientos, en dejar todo en las prácticas para que de ahí se vea todo en la cancha.

Por las fotos de los entrenamientos en la arena, ese debe haber sido el día más duro de la pretemporada...

Sí, los entrenamientos están siendo bastantes fuertes. El jueves hicimos físico y el viernes hicimos trabajos en la arena. Creo que eso nos va ayudar de cara a los que se nos viene.

En tu posición hay jugadores como Gerson Barreto, Armando Alfageme y Rafael Guarderas. Se viene una competencia dura en el mediocampo, ¿no?

La verdad en todos lo puestos hay muy buenos jugadores, pero creo que es una competencia sana, donde vamos a tener que dejar todo de nosotros para el bien del club.

¿Cuáles son tus objetivos para este año con la ‘U’?

En lo personal es dejar todo en el campo, aportar lo mejor de mí para el bien del equipo. Y en el tema grupal, conseguir grandes cosas.

El año pasado te quedaste cerca de disputar la final y, en esa misma línea, la ‘U’ no logró alzar el título. ¿Hay una ‘espinita’ ahí clavada?

Sí, estoy bastante motivado. Sé el equipo al que he llegado, que siempre está peleando arriba. Estoy con esa ‘espinita’ de querer campeonar.

¿Cómo fueron estas semanas desde que te pusiste la camiseta de Universitario?, ¿hubo un cambio?

Hay un cambio por el tema de que la gente te está hablando, te apoyan bastante. No sé cómo explicártelo, pero estar en un club grande creo que, no sé... la gente te habla, te apoya. Me imagino que en los partidos debe ser igual. Creo que la hinchada te apoya en las buenas y en las malas, y eso es importante para el jugador.

¿Te genera un poco de presión?

No tanto de presión, creo que sé que he venido haciendo las cosas bien y espero seguir haciéndolas de la mejor manera. Ojalá, con Dios, todo salga bien en este club.

