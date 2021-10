Jorge Sampaoli es uno de los entrenadores más reconocidos a nivel mundial. El ‘Hombrecito’ ha sido protagonista en los diversos equipos en los que dirigió, incluso, en el Perú, lugar al que le tiene un gran aprecio por lo que significó en el inicio de su trayectoria como profesional.

En nuestro país, el argentino tomó las riendas de equipos como Juan Aurich, Sport Boys, Bolognesi y Sporting Cristal. Dejó una huella importante en cada uno de ellos; sin embargo, tal parece que no pudo cumplir un objetivo: ser parte de Universitario de Deportes.

Juan Amador Sánchez, quien dirigió a los cremas en la temporada 2006, conversó con el diario La Nación y reveló que el actual técnico del Olympique de Marsella, tuvo la intención de entrenar al club de Ate cuando él era el DT.

Tras ser preguntado por algún personaje del fútbol “que no banque”, el argentino dijo: “Sí, a Sampaoli” y procedió a explicar la razón. “Cuando dirigía a Universitario, en Perú, se decía que si no me iba bien con Melgar podía rodar mi cabeza y Sampaoli tuvo la mala suerte de llamar a un representante que me conocía”.

““Ustedes los argentinos son bravos, eh, se pisan el poncho. Me está llamado Sampaoli que quiere ir a la U”, me contó. Corté y lo llamé a Sampaoli, lo cagué a puteadas y le dije que si me lo cruzaba lo iba a cagar a trompadas.”, añadió.

Amador Sánchez tuvo un buen inicio con Universitario clasificando a la Copa Libertadores, pero la irregularidad de su equipo hizo que termine saliendo por la puerta falsa.

En el 2006, Sampaoli era el técnico de Bolognesi y buscaba dar un paso más en su carrera aterrizando en un club grande de Lima. Sporting Cristal terminaría abriéndole las puertas.

El exentrenador explicó que nunca logró encontrarse con Jorge para recriminarle cara a cara lo que hizo. “Me hubiese encantado cruzármelo. Cuando fue entrenador de la selección quise entrar al predio de la AFA, hablé con su jefe de prensa, pero no me dejaron. Obviamente no me hubiera agarrado a trompadas en el predio pero me hubiera encantado preguntarle por qué, si se la pasan hablando de ética, tuvo esa actitud”, finalizó.

Amador Sánchez fue reemplazado por Jorge Amado Nunes tras sus malos resultados. El ídolo de Universitario consiguió el quinto puesto del acumulado.









