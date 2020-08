Universitario de Deportes está de aniversario este viernes, cumple 96 años desde su fundación y la fecha no pasó nada desapercibida, una serie de exjugadores del cuadro crema se hicieron presentes con sus saludos y José Luis ‘El Puma’ Carranza no pudo faltar. El exvolante, siempre polémico, resaltó la grandeza de club y le respondió a todos aquellos que aseguran que los títulos no tienen validez.

”La ‘U’ por tradición es uno de los equipos grandes pero por títulos es el mejor. El más campeón, algunos dicen que eso no vale. Entonces díganle a Messi y Cristiano Ronaldo, que dejen de campeonar todos los años porque no vale”, sostuvo el exjugador en una entrevista con TV Deportes.

Exjugadores de Universitario se reunieron por el aniversario número 96 del club crema

A horas del Universitario de Deportes vs. Cantolao y el día del aniversario número 96 del equipo crema, varios exjugadores del elenco más ganador del país, encabezados por José Luis el ‘Puma’ Carranza, se reunieron en las sedes del Lolo Fernández.

Jean Ferrari, el ‘León’ Rodríguez, el ‘Cuto’ Guadalupe y entre otros exdeportistas se dejaron ver en la reunión realizada en el histórico recinto merengue.

Por otro lado, Universitario de Deportes espera sacar adelante el compromiso contra Cantolao para poder cerrar con broche de oro la fiesta de un nuevo aniversario de fundación, el mismo que lo acerca a su centenario.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: tres posturas básicas de yoga

TE PUEDE INTERESAR