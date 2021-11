A mediados de año, era difícil pensar que Universitario iba a lograr un puesto importante al final de la temporada. Sin embargo, los últimos meses -de la mano de Gregorio Pérez- fueron vitales para todos en Ate: tras el triunfo por 2-1 sobre Melgar, por la fecha 17 de la Fase 2, los merengues alcanzaron el cupo de Perú 3 y disputarán la segunda fase de la Copa Libertadores 2022.

Justo en aquel choque contra el cuadro ‘rojinegro’, José Zevallos ingresó en la etapa complementaria: sobre el minuto 73 reemplazó a Alberto Quintero. Y eso fue el lateral derecho para el ‘profe’ Pérez: una solución. De lateral o volante, respondió. Por ello, el jugador con camiseta 15 es una voz autorizada para hablar de cómo el equipo recuperó el paso en la segunda fase de la Liga 1.

“A veces pasa que no se dan los resultados. Gracias a Dios, los últimos partidos se pudieron sacar adelante. Siempre se mantuvo la actitud positiva, la unión y la rebeldía del equipo que se comprometió a ese tercer puesto porque ya no llegábamos a la final”, sostuvo el jugador de Universitario en diálogo con Depor.

Ahora, los inicios de José Zevallos no fueron en la banda derecha, ya que solía desempeñarse como mediocampista en las canteras del club. Sin embargo, las ganas de quedarse en el primer equipo y su madurez deportiva le permitieron cumplir con creces la tarea designada, disputando solo un encuentro menos que Aldo Corzo (seleccionado nacional) en la Liga 1. Sí, sumó 990 en 17 partidos.

“Desde menores, hasta reservas, jugaba de volante. Cuando subí lo hice de lateral, pero esto me deja feliz porque nunca había tenido tanta continuidad. Como todos los años, siempre hay una competencia sana con Aldo Corzo por el puesto. Mi objetivo siempre es ser titular porque para eso trabajo, pero eso depende de la decisión del profesor”, acotó el jugador.

El efecto Gregorio Pérez

El cambio de técnico en Universitario no solo refrescó la pizarra de los cremas, sino también le dio una motivación extra a los jugadores. José Zevallos destacó que la importancia de Gregorio Pérez no solo se refleja en su planteamiento y en los trabajos del día a día, sino que en cada una de las acciones que tiene con los futbolistas del plantel, a quienes trata como sus hijos.

“Su idea de mantener el arco en cero es muy clara. Tras ello, que los delanteros anoten para sacar adelante los partidos. El profesor es una gran persona, nos ayudó bastante, nos dijo las cosas claras y creo que ello sirvió mucho. Siempre habla con nosotros, nos pregunta si estamos bien y está pendiente que no nos falte nada”, expresó.

José Zevallos ya sabe lo que es trabajar con Gregorio Pérez (Foto: Liga 1)

Su paso por la casa hogar de Universitario

José Zevallos llegó a Universitario a los 14 años, compartiendo muchas experiencias con otros canteranos que estuvieron en la institución desde temprana edad, donde no solo aprendió a ser futbolista, sino a crecer lejos de sus seres queridos y luchar por un objetivo en común que todos tenían: llegar al fútbol profesional y destacar en la ‘U’.

“Fue duro el primer año. La casa hogar fue una gran experiencia. Éramos como una familia porque habían momentos malos que nos tocaban vivir y entre todos nos apoyábamos. Conviví con Luis Valverde en la casa hogar del club, hicimos una gran amistad, subimos a reserva y luego a primera juntos. Con Paulo De la Cruz, veo que están logrando sus objetivos y estoy muy contento por ellos”, sostuvo.

Zevallos llegó a Universitario a los 14 años. (Foto: archivo personal)

Y si bien en su mente por ahora está en consolidarse en Universitario, también tiene metas a un futuro no muy lejano: “Uno de mis objeticos es salir campeón. Es un sueño que sería hermoso de cumplir por haber crecido en el club y luego levantar una copa con la institución. En lo personal, también me gustaría llegar al extranjero. Hay un equipo que me interesa bastante que es Boca Juniors”. De lateral o volante, José Zevallos dejó en claro algo: su cariño por los colores de la institución.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR