El pasado lunes 21, Universitario de Deportes oficializó las renovaciones de Federico Alonso y Alberto Quintero -por una y dos temporadas, respectivamente-. Desde entonces, el otro objetivo era asegurar al resto de la columna vertebral de Ángel Comizzo: en ese camino se llegó a un acuerdo con José Carvallo (dos años más). Por supuesto, la tarea del proyecto deportivo del próximo año también involucra ver los refuerzos y evaluar cada CV que llega. Y en Ate, en las últimas horas, le prestaron atención al de Kevin Sandoval.

¿Cuál es el presente del volante? Terminó su vínculo con Sporting Cristal, donde jugó 1,230 minutos en 26 partidos. Era uno de los ases bajo la manga de Roberto Mosquera (ojo, también puede ubicarse como extremo). A partir de ese escenario, en Universitario de Deportes comenzaron a evaluar el ofrecimiento por Kevin Sandoval (también maneja ofertas de clubes de provincia).

Otro de los nombres que está sonando con fuerza es del extremo uruguayo Cristian Souza, quien en el 2019 estuvo en Cusco FC. Su último club fue Pachuca de México. Es una de las opciones más fuerte que se manejan para reemplazar a Alejandro Hohberg. El ’10′, pese a ser el goleador del equipo con 13 tantos, no llegó a un acuerdo para prolongar su continuidad en Universitario.

Estos son los puestos que buscan del mercado exterior en tienda crema: el del extremo izquierdo, el del ‘9′ (Jonathan Dos Santos continuará su carrera en Querétaro de México) y el de un enganche (Donald Millán llegó a un acuerdo con la Universidad César Vallejo).

¿Qué renovaciones faltan concretar?

“El tema ya no depende de mí ni del representante, ya es un tema de la administración de la ‘U’. [...] Mi intención es quedarme en la ‘U’. Antes de que acabe el campeonato, hablé con Ángel (Comizzo) y él quería que renueve”, mencionó Armando Alfageme en ESPN respecto a su continuidad en Universitario. No es el único caso que aún no está cerrado: el de Rafael Guarderas también está en veremos (recibió una oferta de Mannucci).

A dicha lista se suma el presente de Iván Santillán, a quien ya llamaron desde Cusco FC. Frente a este caso, Francisco Gonzales, gerente deportivo del club, señaló hace unos días, en Exitosa Deportes, que “tiene contrato hasta 2021, pero hay indicios de que el chico no quiere seguir. El representante del jugador pidió rescindió el contrato”. Igual, la comunicación continúa entre las dos partes. Así está el panorama en Ate.

