Todo listo en tienda merengue. Universitario de Deportes está mentalizado en seguir sumando victorias, bajo el mando de Jorge Fossati, por lo que ya tiene lista su nómina de jugadores para el compromiso contra Binacional, este lunes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). Ojo, los merengues llegan con la motivación a tope: vencieron a Melgar y Cienciano, en la Liga 1 y la Copa Sudamericana, respectivamente.

Por ello, el estratega uruguayo incluyó a los jugadores que estuvieron en el último triunfo ante el ‘Papá', por el pase a la fase de grupos del certamen internacional; entre ellos, los dos que marcaron en aquel cotejo en el estadio Monumental: Emanuel Herrera y Piero Quispe. Junto a ellos también se encuentran los referentes, como José Carvallo, Aldo Corzo, entre otros.

La delegación de 21 futbolistas, acompañados del comando técnico, ya se encuentra en la ciudad imperial, con el fin de aclimatarse, antes del partido de este lunes 13 de marzo a las 6:00 p.m. Para este cotejo también fueron llamados Alex Valera, Matías Di Benedetto, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, Andy Polo y Luis Urruti.

Jorge Fossati y su lista de convocados para el partido contra Binacional. (Foto: Prensa U)

La palabra del DT

Jorge Fossati dio una buena impresión, luego de victoria contra Cienciano. El técnico ‘charrúa’ sabía del potencial de sus jugadores, por lo que no dudó en el esfuerzo que ellos han puesto para conseguir los objetivos. No obstante, pese al buen arranque en esta etapa en Universitario de Deportes, prefiere no confiarse.

“Yo no cambio el análisis del partido a partir del resultado, eso te lleva a engaños. Terminamos de jugar el partido más importante del año (Cienciano), y ahora este también lo será”, mencionó Fossati previo al viaje hacia Cusco para jugar ante Binacional.

Ya pensando en el partido de este lunes, Jorge Fossati confesó que “tenemos otro partido difícil, por las cualidades del rival y por el contexto en donde se juega. Estamos decididos a intentar dar todo de nuestra parte para superar las dificultades. Tengo ahora la expectativa de que Universitario pueda ganar, es lo que me tiene enfocado ahora”.





