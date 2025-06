Casi sin despeinarse, Universitario de Deportes derrotó a Atlético Grau y es más líder que nunca del Torneo Apertura. A los cremas les bastaron aprovechar dos de los tres penales que cobró el juez Jordi Espinoza para asegurar su cuarta victoria consecutiva en el campeonato y quedar a un paso de ganar el primer torneo corto del año, para así sellar su boleto a la Copa Libertadores 2026. Jorge Fossati tomó la palabra en conferencia de prensa y dio las claves para vencer al ‘Patrimonio’.

“El estado de la cancha no permitió mostrar las características de los dos. Nuestro equipo supo pelear el partido cuando tuvo que hacerlo y también jugarlo cuando se daban las condiciones para hacerlo. Me parece que el equipo estuvo muy bien y por eso se consigue este triunfo tan importante”, declaró el uruguayo.

Con un partido más, Universitario le sacó cinco y seis puntos de ventaja a Alianza Lima y Melgar en la cima del Torneo Apertura. Precisamente ambos se enfrentarán este sábado en Arequipa, y los cremas estarán a la expectativa de dicho resultado para afrontar las dos últimas jornadas sabiendo quien será su escolta en esa lucha.

“Este fin de semana tenemos fecha libre, anímicamente era muy importante para nosotros ganarlo, por más que los torneos se ganan por acumulación de puntos. Este partido era complicado por las características del rival, que siempre es competitivo”, agregó el ‘Nono’.

Por otro lado, Fossati se dio tiempo para aclarar el panorama sobre Matías di Benedetto, quien fue cambiado en el segundo tiempo, para dar lugar a Jorge Murrugarra, y expresó su sorpresa y malestar por salir de la cancha: no era reemplazado desde septiembre del año pasado.

“Por suerte cuando alguien sale, no lo hace contento. Seguro él pensó que lo veía mal, y lo saco porque tenía amarilla, y también vi que lo atendieron los médicos, aunque él me dijo que no tenía molestias en los gemelos. Él vive enojado, pero razona, se le pasa rápido, es un gran profesional y una gran persona, y para mí es un jugador que le ha dado muchísimo a Universitario”, aclaró el DT.

Universitario de Deportes sumó su cuarto triunfo consecutivo en el Torneo Apertura. (Foto: @Universitario)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Los ‘cremas’ tendrán receso en los próximos días porque descansan en la fecha 17 y volverán a la acción el domingo 6 de julio cuando enfrenten a Deportivo Garcilaso en Cusco, por la jornada 18 del Torneo Apertura. Ese encuentro, programado para las 5:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play y Zapping. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

