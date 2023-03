“Prometemos trabajo y honestidad. Nunca a lo largo de nuestra carrera hemos prometido resultados”, fue el mensaje que brindó Jorge Fossati a los hinchas de Universitario de Deportes en su presentación oficial. Con estas palabras, el técnico uruguayo inició su travesía en el balompié peruano, donde ya suma tres victorias consecutivas al mando del elenco ‘merengue’. Eso sí, el entrenador del elenco de Ate busca seguir por este mismo camino y optó por intensificar los trabajos en el conjunto estudiantil, con el objetivo de sumar de a tres ante Cienciano. Ante ello, Piero Quispe, una de las figuras del equipo crema, habló sobre su presente y reveló las exigencias del estratega charrúa.

“Hoy me toca marcar y lo que me diga el Jorge Fossati. Él me pide que no solo me quede arriba, sino también ayude a marcar. Recién me estoy acomodando a lo que me pide el profesor”, fueron las primeras palabras del mediocampista nacional en rueda de prensa.

Consultado sobre si se considera titular o no en Universitario de Deportes, Piero Quispe señaló que todo futbolista del plantel está apto para disputar un partido profesional. “Todos los que están en el plantel somos grandes jugadores. Si le toca a Pérez Guedes, Urruti o a mí tenemos que hacerlo de la mejor manera”, acotó.

En relación al encuentro ante Cienciano, el ‘36′ del conjunto crema aseguró que buscarán un resultado positivo como en el duelo por la Copa Sudamericana: “Será un partido diferente. Nos han estudiado por todo lo que hicimos en la Copa Sudamericana. Nosotros también hacemos nuestro propio trabajo y esperamos repetir el resultado”.

Universitario de Deportes entrenó de noche de cara al duelo ante Cienciano. (Video: Wilmer Robles)

Finalmente, el jugador ‘merengue’ señaló que se siente motivado y espera dar lo mejor de sí para ser convocado en la selección peruana. “Estoy feliz y motivado por este momento. Estoy agradecido por el apoyo de los hinchas y de mi familia. Voy a seguir trabajando y enfocarme en mí. No me molesta que no me convoquen, pero me esforzaré para estar en la selección peruana”, sentenció.

Universitario ya conoce su ubicación en el bolillero de la ‘Suda’

CONMEBOL dio a conocer la ubicación que ocupan los 32 clubes que llegaron hasta esta fase, incluyendo los cuatro que vienen de la tercera ronda preliminar de la Copa Libertadores. En ese sentido, se basó en el ranking que realiza cada año, de acuerdo a los puntos obtenidos la temporada pasada, rendimiento, competiciones y más.

Universitario de Deportes se encuentra en el segundo bolillero, al ocupar el puesto 46 del Ranking de Clubes de CONMEBOL al 9 de diciembre de 2022; mientras que los ‘Poetas’ se ubican en el tercer bolillero (puesto 146). Cabe señalar que en el cuarto bolillero están los equipos provenientes de la Libertadores más los otros cuatro que siguen en lista del ranking.





