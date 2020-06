Por ahora, en Universitario de Deportes preocupan dos temas: el control de las sedes aún los tiene Solución y Desarrollo y será complicado que pongan las instalaciones a punto para los entrenamientos y, por supuesto, el regreso de Gregorio Pérez. ¿La razón? El Perú es uno de los países más golpeados por el Covid-19 y el estratega uruguayo, por su edad (72), es parte de la población de riesgo.

Y si bien el DT de Universitario de Deportes tiene la voluntad de seguir con el buzo crema, dejó en claro que en Movistar Deportes lo siguiente: “Tengo fe de regresar y si no es así, bueno, agradecido. Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad. Espero que sea porque realmente no pueda hacerlo producto de la edad”.

Ante ello, en redes más de un hincha de Universitario de Deportes tuvo más que nunca interrogantes respecto al ‘proyecto Gregorio Pérez’. ¿Qué dijo el administrador Carlos Moreno? “No hay discrepancia, solo hay coincidencia que él quiere regresar al Perú y nosotros queremos al comando técnico que viene desarrollando un buen trabajo. Eso como punto de partida. Más allá de eso hay una preocupación de ambos lados, sobre el tema de salud y responsabilidad de aquellas personas que son población vulnerable”, indicó el directivo en Movistar Deportes.

Moreno, a su vez, añadió que están trabajando para brindarle toda la seguridad al comando técnico: “Lo que se ha planteado es la firma de una declaración jurada por parte del profesor Pérez y del profesor Curbelo (preparador físico), y de sus familias. Es por un tema de excepción de responsabilidades. Claro, más allá del cumplimiento de los protocolos del club, los cuales se tienen que llevar de manera estricta”.

Sigue de cerca la realidad

Con relación a la crisis que vive el país por la pandemia, el técnico de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, dejó en claro que está al tanto de lo que viene ocurriendo en nuestra realidad. “Estoy expectante de lo que pasa en el país, sobre las lamentables muertes y el incremento de los infectados que hay. Eso de todas maneras genera preocupación. No puedo estar ajeno en donde mi abrieron las puertas para poder trabajar", añadió.

