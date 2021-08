Universitario de Deportes tuvo un ajustado empate frente a Sporting Cristal, por la cuarta jornada de la Fase 2 de la Liga 1. Este resultado (previo a los 90 minutos de juego) no fue el esperado para ninguno de los equipos ni para sus hinchas, quienes estuvieron pegados hasta el final del compromiso para ver cómo los cremas se levantaron y sacaron la igualdad en el Estadio Nacional.

Uno de esos fanáticos es Jonathan Dos Santos, quien desde México siguió minuto a minuto el desenlace del cotejo disputado el último martes en el José Díaz. Así quedó registrado por el propio delantero de Querétaro FC, quien compartió en su cuenta de Instagram una foto de su televisor sintonizando el duelo.

Dos Santos se ganó el cariño de la hinchada merengue por su entrega y los goles que marcó desde su llegada a Ate. En total, el atacante uruguayo llegó a marcar 14 goles con Universitario durante el año pasado, de los cuales 12 de ellos fueron en la Liga 1 y dos para la Copa Libertadores, convirtiéndose en una de las figuras del campeonato local, que se ganó el derecho a partir al extranjero.

Jonathan Dos Santos siguió de cerca el partido de Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: Instagram)

Estos números hicieron que rápidamente otros clubes apostaran por su fichaje para la temporada 2021, siendo el elenco que pagó por su pase el Querétaro FC, con un contrato hasta finales del 2024. No obstante, el rendimiento que tuvo Dos Santos en México no fue el esperado.

El delantero llegó lesionado al país azteca y no pudo debutar hasta la jornada once del Clausura de la Liga MX. Después tuvo participación en siete cotejos, pero no llegó a marca ni asistir. “Por acá se considera que Jonathan Dos Santos tuvo un pobre rendimiento”, indicó.

Pese a este mal comienzo, el técnico Héctor Altamirado ha ratificado la confianza en Dos Santos, pues ha continuado trabajando con él durante la pretemporada, por lo que espera que con el trabajo hecho y la recuperación completa de su lesión se pueda ver más del atacante.





