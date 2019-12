Universitario de Deportes arrancó oficialmente los trabajos de cara a la temporada 2020. Gregorio Pérez decidió adelantar los entrenamientos debido a la premura de la participación del equipo en la Copa Libertadores 2020.

Luis Urruti y Jonathan Dos Santos fueron las grandes novedades del entrenamiento. Los delanteros de nacionalidad uruguaya llegaron a Lima el jueves por la mañana y rápidamente partieron hacia Campo Mar.

Por otro lado, Bryan Velarde y Alberto Rodríguez preocuparon a la hinchada merengue por su ausencia. El primero de ellos no asistió a los trabajos debido a que se encuentra entrenando junto con la Selección Sub 23; sin embargo, el la situación del ‘Mudo’ aún no es clara.

Es preciso destacar que Universitario de Deportes enfrentará a Carabobo de Venezuela el martes 21 de enero en el estadio Cachamay por el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2020. El duelo de vuelta se llevará a cabo el 28 del mismo mes en el estadio Monumental de Ate.

