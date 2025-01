El hincha crema espera que sea la solución de gol para el equipo de Fabián Bustos, pues no solo está en mente el tricampeonato, sino también pelear en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para eso llega Diego Churín, proveniente de Cerro Porteño. El delantero argentino no es ajeno al objetivo de Universitario de Deportes, por lo que agradeció la bienvenida a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, para posteriormente pasar pruebas médicas y unirse a la pretemporada de la ‘U’ en Campo Mar.

“Gracias por la bienvenida, feliz año para todos. Universitario es un gran reto, ya tendremos tiempo para hablar, primero voy a conocer a mis compañeros”, indicó el futbolista a su llegada.

“Estoy agradecido por esta oportunidad, por llegar a otro grande de América, vengo de un grande hacia otro grande y estoy feliz”, destacó también el futbolista, que pasó antes por Independiente, Curicó, Unión Española y Atlético Goianiense.

“Agradecido por la oportunidad de llegar a un grande de América. Vengo de un grande y ahora llego a otro, estoy feliz. Ansioso por conocer a mis compañeros y a la hinchada de la U. A Fabián Bustos lo enfrenté varias veces, ahora que me ayude”, finalizó.

La llegada de Diego Churín a Lima. (Video: Jax Latin Media)

La trayectoria de Diego Churín antes de llegar a Universitario

Durante su última temporada, Churín jugó un total de 46 partidos, incluyendo el torneo local, la Copa Libertadores y la Sudamericana. En esas competencias, marcó 5 goles y realizó una asistencia en los 2,458 minutos que estuvo en el campo. Eso sí, estos números son inferiores a los que logró en la campaña del 2023, donde disputó 46 encuentros, marcó 11 tantos y brindó 4 asistencias en 3,246 minutos.

El goleador argentino (que también jugó en Brasil, Chile y Argentina) estamparía su firma en las próximas horas y quedaría listo para ser el nuevo atacante de Universitario en el 2025, sumándose a la pretemporada que iniciará el próximo 3 de enero. Churín, un histórico en Cerro Porteño, tiene como principales características la rudeza en su juego. Es un ‘9′ que le gusta pelear las pelotas y sabe colocarse en los espacios correctos.

Pese a su edad, esto no representa un problema para él. Es un jugador rápido y, frecuentemente, se desprende de las bandas para comandar el ataque hacia el centro. Además, en el juego aéreo no tiene inconvenientes. Ojo, para Churín, el fútbol peruano no es nuevo, ya que cuando jugó la Copa Libertadores, uno de sus rivales fue Alianza Lima, equipo al que podría enfrentarse nuevamente si finalmente se convierte en el delantero que Universitario de Deportes tanto buscó.

¿Podrá relanzar otra vez su carrera?

Diego Churín tiene 35 años y llegará por primera vez al fútbol peruano. Si hay algo que lo mueve al delantero argentino es jugar en un club grande. En Chile quería ser parte de Universidad de Chile, pero finalmente el destino le hizo llegar a Cerro Porteño y dejó una huella imborrable. Aunque en Brasil no pudo destacar, llega con ilusión a Perú para jugar en Universitario de Deportes y tratar de ayudar a la institución a lograr los objetivos de la próxima temporada.

Ojo, otro de sus sueños es ganar la Copa Libertadores, un torneo que le apasiona y que conoce muy bien (jugó 39 partidos, anotó 9 goles y dio 4 asistencias). “Soy fanático de esta competencia. Mi sueño más grande es ganar la Copa Libertadores. Yo creo que, con mi edad, si gano la Libertadores me retiro. No tengo tatuajes, pero si gano la Libertadores me la tatúo. Realmente es una obsesión”, dijo el atacante a la Conmebol a inicios de 2024.

TE PUEDE INTERESAR