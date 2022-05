¿Qué pasa con Universitario Deportes? Dos ex figuras cremas intentan explicar el irregular momento crema en la Liga 1 a partir de los fichajes y el armado del plantel, tomando en cuenta también el hábito perdido de potenciar a las jóvenes promesas del club. Además, dos analistas deportivos se enfocan en analizar las variantes tácticas del equipo ‘crema’, desde el proceso ascendente con Gregorio Pérez, pasando por el estancamiento con Álvaro Gutiérrez y las proyecciones con Jorge Araujo al mando.

Aunque la ‘Era Jorge Araujo’ en Universitario Deportes trajo algunas mejoras en el plano defensivo (en cuatro partido solo ha recibido dos goles), los cremas siguen siendo un equipo en busca de una identidad de juego, una que había empezado a encontrar con Gregorio Pérez, pero que no se supo sostener con Álvaro Gutiérrez. Si bien ‘Coco’ agarró el plantel en el momento más complicado (luego de perder el clásico ante Alianza Lima), empezó a sumar victorias (2) y con ello el sueño del Apertura seguía intacto. Sin embargo, la irregularidad volvió a hacerse presente el último fin de semana ante Mannucci. El equipo merengue, que llegaba sin bajas, no aprovechó el mal momento de los trujillanos y registró su partido con menos remates al arco (1) en esta Liga 1 en un 0-0 final.

Los ‘cremas’, que aún no han descansado en el campeonato (lo harán en la fecha 17), se empiezan a alejar del puntero (Melgar) y si bien marchan cuartos, Alianza Lima está a un punto de ellos (23) con dos encuentros menos. La siguiente fecha enfrentarán a Sporting Cristal en otro cotejo clave, sin la presencia de Aldo Corzo ni Jorge Murrugarra (suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas).





Universitario ha registrado su partido con menos remates al arco (1) de Liga 1 2022, superando al cotejo ante Cienciano en la fecha 6, donde hizo solo dos tiros al arco. Además, es su primer 0-0 del 2022 y la segunda vez que no anota en un encuentro en esta competición. pic.twitter.com/fgL1oTXcUZ — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) May 15, 2022

El proyecto que no duró

A inicios de año, el objetivo de los ‘cremas’ era luchar por el título, más de un jugador lo decía abiertamente. Una meta que podía sostenerse, en gran parte, por el proyecto que tenían con Gregorio Pérez. El técnico uruguayo, que volvió al club a mediados del 2021, levantó al equipo de los malos resultados y los dejó en buena posición a final de la pasada campaña (tercer puesto del acumulado).

Sin embargo, sus problemas de salud lo obligaron a dejar el cargo a inicios de año. La llegada de Álvaro Gutiérrez se dio en esas circunstancias. Si bien Gutiérrez tuvo más partidos encima que ‘Goyo’ (en su segunda etapa), el DT nunca pudo encontrarle la mano al equipo y terminó saliendo tras la dolorosa goleada ante Alianza Lima en el Monumental. El mando lo tomó Jorge Araujo.

Los números de Gregorio Pérez y Álvaro Gutiérrez

Técnico Partidos dirigidos Triunfos Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Puntos conseguidos Gregorio Pérez (2021) 8 7 0 1 18 6 21 puntos de 24 posibles Álvaro Gutiérrez 11 4 1 6 14 15 12 puntos de 27 posible (2 partidos fueron de fase previa de Copa Libertadores)

Falta de gerente deportivo

Dejando de lado el tema de las deudas, Universitario de Deportes no tiene un gerente deportivo desde septiembre del año pasado. Jean Ferrari, actual administrador, cumplía ambos roles. Pero tras los malos resultados, habría tomado la decisión de enfocarse solo en su cargo de administrador y no postergar más la búsqueda de un gerente. “Cuando llegue el nuevo gerente deportivo se analizarán las cosas y él tomará las decisiones correspondientes. Manejamos tres alternativas para ese puesto. Uno es extranjero”, dijo el exjugador de la ‘U’ en diálogo con GOLPERU.

En un inicio se voceó el nombre de Álvaro Barco; sin embargo, hasta el momento no se ha hecho oficial su contratación (solo habría un acuerdo de palabra), por lo que se sigue a la espera de un anuncio. Lo cierto es que la ausencia de un gerente deportivo a tiempo completo está relacionada a los fichajes que realizó el equipo ‘crema’ esta temporada, refuerzos que no están convenciendo del todo al hincha.

El tema de los refuerzos

La situación de los refuerzos de la ‘U’ es distinta en algunos casos. Hay jugadores que vienen teniendo continuidad, pero no han podido sobresalir del todo. En otros casos no han podido quedarse en el once titular del equipo. De los fichajes de esta campaña, salvo Andy Polo y Rodrigo Vilca (los últimos en incorporarse), el resto tiene más del 50% de partidos, pero les ha costado mostrar todo su juego.

Para Rainer Torres, las contrataciones no han sido las más acertadas, y no por un tema de nombres, sino por posiciones. De acuerdo al excapitán de la ‘U’, en tienda ‘crema’ no se reforzaron en las zonas que debieron hacerlo (como en defensa). Esto ha hecho que el equipo fuera desbalanceado. Una dura realidad que ahora pasa factura y que -según el ‘Motorcito’- ni el propio Gregorio Pérez hubiera salvado.

“ Se planteó mal el armado del plantel, veo desequilibrado al equipo y ahí están los resultados. En algún momento trajeron a un par de jales, pero se guiaron más por los nombres que por la necesidad del plantel. Este es el resultado de varios errores. La diferencia entre los jugadores principales y los que viene atrás es muy grande”, comenta Rainer Torres.

“Creo que con Gregorio Pérez hubiera pasado lo mismo [el actual momento], o algo similar por el plantel que tiene el equipo. Está desbalanceado y hay muchas diferencias entre líneas”, agregó el miembro del proyecto EmbajadUr Crema, organización que busca salvar a Universitario de las deudas económicas que mantiene.

Nombre Posición Partidos jugados Goles Ángel Cayetano Mediocampista / Defensa 15 1 Joao Villamarin Delantero 9 1 Roberto Villamarín Defensa 8 0 Alfonso Barco Mediocampista 9 0 Rodrigo Vilca Mediocampista 7 0 Andy Polo Delantero 6 1

Sobre los refuerzos y el actual plantel, Germán Leguía tuvo el mismo sentir. El exgerente de Universitario sostiene que el equipo no tiene nuevos ‘aires’ por la falta de apuesta en las divisiones menores, que muchas veces han ayudado en momentos críticos. Del mismo modo, reiteró que el problema de la ‘U’ está atrás: en defensa y en el mediocampo.

“Creo que han abandono un poco las divisiones menores que han salvado a la ‘U’ en un par de ocasiones. Por ahí no ha habido recambio. Corzo, Alonso, Quina, Cayetano, Novick son jugadores ya experimentando, creo que siempre tienes que tener genta que pueda oxigenar, como Quispe, deberían haber varios en el equipo como él”, dijo Leguía.

“El problema de la ‘U’ es la defensa y el mediocampo, juegan los mismos de siempre y se necesitan jugadores frescos. No están confiado en los que están atrás. En el clásico, hubieron jugadores lesiones que tuvieron que regresar para jugarlo, como Corzo. Se pudo jugar con otros muchachos, refrescar un poco al equipo. Los chicos corren y te marcan más, eso hace que el jugador de peso se mueva mejor”, agregó el exgerente ‘crema’.

Leguía también comentó sobre el tema de los técnicos. Resaltó el trabajo que hizo Gregorio Pérez, algo que no pudo continuar Álvaro Gutiérrez. Eso sí, no le echó toda la culpa al extécnico ‘crema’, que dejó la institución hace poco más de una semana tras perder el clásico. “Álvaro [Gutiérrez] no le agarró la mano como Gregorio lo hizo con el equipo. Gregorio puso a los chicos, los motivaba, eso le faltó a Gutiérrez , pero no le voy a echar toda la culpa a él”, concluyó.

La falta de un gerente deportivo a tiempo completo y el armado del plantel son temas que aquejan a Universitario y que hoy en día se evidencia con la irregularidad del equipo (entre ellos los refuerzos) y la falta de recambio (apuesta por los jóvenes). Tal es así que para mitad de año se vendrían algunos cambios. Según ESPN, la idea es prestar a algunos jugadores para liberar sueldos y traer nuevas incorporaciones, avaladas por el nuevo gerente deportivo que llegaría en junio. Los primeros apuntados para salir son Joao y Roberto Villamarín.

En el plano táctico

Depor se contactó con dos analistas deportivos para hablar del funcionamiento de la ‘U’. Durante la segunda etapa de Gregorio Pérez, el equipo se paró con un 4-2-3-1. Mismo esquema que formuló Álvaro Gutiérrez, aunque sus cinco primeros partidos alineó un 4-3-3. En el caso de Jorge Araujo, en su primer partido ante Sport Boys siguió la línea de sus predecesores: 4-2-3-1.

‘Coco’ Araujo, en su debut ante la ‘Misilera’, mandó a José Carvallo en portería, de centrales a Nelinho Quina y Ángel Cayetano, de laterales a Iván Santillán y Aldo Corzo; en la zona media a Jorge Murrugarra y Alfonso Barco, más adelantado Piero Quispe. Arriba alineó a Andy Polo, Alberto Quintero y de ‘9′ Alex Valera. De ese ‘11′, el DT ‘crema’ solo ha movido a Polo por Guillermo Larios; Quispe por Vilca, dando a entender que ya encontró un equipo base.

Equipo más reciente de Jorge Araujo con la 'U'. (Transfermarkt)

Por su parte, durante la etapa de Álvaro Gutiérrez, el equipo cambió de esquema (de 4-3-3 a 4-2-3-1) y los nombres cambiaron de posiciones. Tal es así que Piero Quispe en su momento jugó de extremo y de mediocampista central que de mediocampista ofensivo. Atrás, Gutierrez apostó por la dupla Quina-Federico Alonso y de laterales a Corzo y Cabanillas (hasta el regreso de Santillán). Asimismo, apostó por Joao Villamarín de extremo junto a Luis Urruti. En el mediocampo, en vez de Barco metió a Gerson Barreto.

Último equipo de Álvaro Gutiérrez con la 'U'. (Transfermarkt)

En tanto, ‘Goyo’ Pérez tuvo que meter más ‘mano’ en su equipo debido a las bajas de Santillán y Corzo. El DT uruguayo apostó por Quina-Alonso y de laterales a Cabanillas y Zevallos. En el medio, a Murrugarra y Barreto, más adelantado colocaba a Quispe. Por las bandas a Urruti y Quintero y en el área a Valera. ‘Coco’ Araujo ha tenido como referencia la ‘pizarra’ de Gregorio en algunos aspectos, como la inclusión de Quispe detrás del punta; mientras que ha apostado por Barco en vez de Barreto en la zona media; y ha puesto a Cayetano como central, en lugar de Alonso.

Último equipo de Gregorio Pérez con la 'U'. (Transfermarkt)

Para Jesús Chirinos, de ‘Son Datos No Opiniones’, el equipo de ‘Coco’ mostró una mejoría en cuanto a posesión del balón, precisión de pases y llegadas por bandas. De acuerdo al estadista, ante los ‘rosados’, Universitario registró su partido con mayor posesión de balón (62%), más tiros de esquina (8) y el segundo encuentro con más precisión de pases (461) en Liga 1.

“En el primer tiempo, la ‘U’ tuvo chances para anotar el primero y no concretó. La efectividad en remates al arco de Universitario es de 30% (hace un gol cada tres remates al arco). Siento que pesar de eso, la parte ofensiva no es el mayor problema del equipo de ‘Coco’ Araujo, puesto que Universitario ha anotado goles en casi todos sus cotejos de Liga 1 ( excepto en la derrota 1-0 ante Binacional). La parte que debe mejorar es la zona defensiva”, comentó Chirinos.

“La ‘U’ ha variado mucha esa defensa. Araujo formó con Quina y Cayetano por primera vez en el año y sin brindar poco análisis, a los merengues le hacen goles muy fáciles y eso se ve reflejado en los números: Universitario ha recibido goles en sus últimos siete partidos de Liga 1. Mientras que haya ese déficit, pienso que la ‘U’ seguirá en esa crisis futbolística. Ha habido mejora con Jorge Araujo en cuanto a funcionamiento, pero se debería priorizar la zona defensiva y quizás le vaya mejor”, señaló el líder de ‘Son Datos No Opiniones’.

En esa misma línea, Víctor Zaferson recalca el hecho de que ‘Coco’ Araujo, ante Boys, intentó mejorar la zona defensiva (Cayetano) y darle más marca y juego al mediocampo con Barco y Murrugarra. Eso si, sostiene que el tiempo será fundamental para que el equipo se afiance a la idea del nuevo técnico interino.

“En un solo partido es complicado ser determinante. Habría que esperar unos 5 partidos más. Con el correr de los partidos se hará más notorio seguramente [la mejora del equipo]. Todavía hay que esperar para ver una diferencia marcada entre Gutiérrez y Araujo”, sostuvo el analista deportivo y scout.

Lo que se le viene

A Universitario solo le restan cuatro partidos en este Apertura. No es el favorito para ganar el torneo, pero apelará a su historia para buscar resultados importantes en fechas decisivas, como la que se le viene. Este sábado, la ‘U’ recibirá a Sporting Cristal en un trascendental encuentro, los rimenses le sacan solo un punto de diferencia, por lo que el que gane seguirá soñando con la liga.

Eso sí, ‘Coco’ Araujo tendrá más de un problema, pues ni Corzo ni Murrugarra podrán estar tras acumular tarjetas amarillas en el último encuentro. Pero ese no será el único inconveniente de cara a la recta final del Apertura. Con la lista de Gareca anunciada para este viernes, los ‘cremas’ podrían perder a más de un pilar en su ‘11′.

Teniendo en cuenta los últimos llamados del ‘Tigre’, Aldo Corzo, José Carvallo y Alex Valera serían parte de la nómina que irá a España a enfrentar a Nueva Zelanda en el amistoso previo al duelo por el repechaje al Mundial de Qatar 2022. De ser así, los tres jugadores se unirían a la selección a partir del 23 de mayo, dejando muy tocado al equipo ‘crema’ para la recta final del Apertura. ‘Coco’ deberá rearmar su pizarra.

Rival Día Condición Fecha Sporting Cristal 21 de mayo Local 15 Melgar 29 de mayo Visitante 16 Descansa Descansa Descansa 17 Sport Huancayo 26 de junio Visitante 18 UTC 3 de julio Local 19





