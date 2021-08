Su respuesta ante el caso. Hace unos días, Luis Valverde entró al ojo de la polémica por unas declaraciones brindadas por Roberto Martínez, quien señaló que el defensa, junto a otros de sus compañeros, habían cometido una falta grave, por lo que fueron separados de Universitario.

La supuesta indisciplina ocasionó que el defensa sea requerido para presentar su descargo, el mismo que la del asesor deportivo crema indicó que no llegó a las oficinas de la institución por parte del deportista nacional, en el plazo que había sido requerido para evaluar la continuidad del canterano crema en el club.

A pesar de la información brindada por parte de Universitario, este descargo sí habría llegado, tomando Luis Valverde una posición de sorpresa por el cambio de actitud que mostró el gerente deportivo, Francisco Gonzales, sobre la polémica situación dentro del club.

“Conversé que varias oportunidades con Francisco Gonzales sobre temas personales y familiares complejos (separación de mis padres y cáncer terminal de un familiar) para pedirle consejos. Él me felicitó por el manejo que le estaba dando a estos temas porque mi rendimiento nunca decayó y siempre me manejé como el profesional que soy. No comprendo porque su cambio repentino cuando siempre hemos mantenido una relación cordial y de mucho respeto”, sostuvo el jugador en Radio Ovación.

A su vez, Valverde descartó haber tomado parte de alguna indisciplina durante su estadía en Universitario, basándose en su larga trayectoria en el conjunto merengue, al que llegó desde su natal Cartavio (La Libertad) para cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional y ser parte del equipo del cual es hincha.

“He recibido con mucha sorpresa la carta porque en 10 años nunca he tenido ni siquiera una llamada de atención. Siempre he sido un profesional a carta cabal por lo que considero que la comunicación que me ha enviado el club es exagerada, además que los hechos descritos en la misma no se ajustan a la realidad”, agregó el deportista de 21 años. Asimismo, el defensa nacional también dejó en claro que, por el cariño que le siente a Universitario, dejó pasar más de una oferta laboral, sin pensar que su decisión tendría este inesperado giro que prácticamente lo deja conpie y medio fuera del club,

“Tuve ofertas para dejar el club, pero a pesar de que eran superiores, decidí quedarme para defender a la ‘U’ por el gran cariño y agradecimiento que le tengo a la institución. Conocen de esta situación el Gerente Deportivo, Sr. Francisco Gonzales y el entrenador del primer equipo, Sr. Ángel Comizzo”, finalizó.