Universitario de Deportes no solo ganó, gustó y goleó en la fecha 15 del Torneo Apertura, después de golear 5-0 a Deportivo Municipal. Además, sus más cercanos perseguidores también jugaron a favor de los cremas (UTC, Sporting Cristal y Sport Huancayo), dejando al equipo de Ángel Comizzo a un paso de salir campeón del Torneo Apertura.

En la siguiente jornada, el cuadro crema enfrentará a UTC de Cajamarca, equipo que ocupa la tercera casilla en la tabla de posiciones. Son nueve las unidades que separan a ambas escuadras, con lo cual una victoria del conjunto merengue y una serie de resultados, les permitirán tocar la gloria.

La ‘U’ es líder del campeonato con 35 puntos. Además del cuadro cajamarquino, lo secundan Sporting Cristal y Sport Huancayo, todos con 26 unidades, a falta de cuatro partidos para el fin de la primera parte del campeonato peruano.

Sporting Cristal jugará en la fecha 16 ante Atlético Grau de Piura, mientras que Sport Huancayo se medirá ante Alianza Universidad de Huánuco. Un empate o derrota de ambas escuadras, sumadas a un triunfo crema ante UTC, le permitirá el equipo de Ate ser campeón.

Cabe precisar que el duelo entre Universitario vs. UTC será el choque que cerrará la jornada 16 del Torneo Apertura, con lo cual llegarán al pitazo inicial conociendo los resultados obtenidos por celestes y huancaínos.

Bajas en Universitario para la Fecha 16 y 17

Universitario de Deportes tendrá algunas bajas importantes para las siguientes dos fechas del campeonato. José Carvallo fue llamado a la Selección Peruana para los primeros dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Mientras que Aldo Corzo, que estuvo en la lista de Ricardo Gareca, tuvo que ser desconvocado por lesión.

El bien el elenco de Ángel Comizzo no ha tenido inconveniente el último partido, tras golear a Municipal, con UTC y Binacional será complicado, pues estos equipos no dejarán escapar la oportunidad de aprovechar que no cuentan con el experimentado guardameta para buscar quedarse con los tres puntos.

