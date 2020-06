Todo lo que dice Gregorio Pérez, técnico de Universitario de Deportes, nunca pasó desapercibido. Las salas de prensa, por momentos, se transformaron en auditorios cuando tenía que referirse a esa esencia que quería recuperar en el club y, por qué no, en aula, cuando había que dar una explicación respecto a la aparición de Alejandro Hohberg como ’10′ y ya no en una labor por fuera. Hoy, pese a la distancia, quedó claro que su palabra conservó el eco. Pero, esta vez, por un tema que el hincha no quería escuchar.

“Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad”, confesó el estratega de Universitario de deportes, el último domingo, en Movistar Deportes. Claro, las cifras de contagios por el Covid-19 son cada vez más alarmantes en el país y por medida del gobierno, el guía se encuentra dentro de la población de riesgo (tiene 72 años). Para que se ponga nuevamente el buzo necesita firmar una declaración jurada (la familia, a su vez, dará la autorización) y un certificado por parte del médico de la institución que asegure su trabajo presencial.

Depor conversó con Francisco Gonzales, gerente deportivo de Universitario de Deportes, y nos confesó que se reunió con el estratega uruguayo ayer por la noche (el administrador Carlos Moreno también estuvo presente). Luego de ello hay que tomar en cuenta dos detalles.

UNO

-¿Podríamos decir que hoy sienten que el regreso del profesor Gregorio Pérez está más complicado que nunca?

-Francisco Gonzales: "Sí, pero no porque la administración lo proponga así, sino por las condiciones que hay que cumplir para que un trabajador de 65 años esté en su centro de trabajo son complejos. Imagínate que el ‘profe’ se contagie. Un paciente de Covid-19 no lo ves hasta que sale recuperado o hasta que te comunican otra cosa”.

No fue lo único. Gonzales, además, indicó: “Todo lo que se hablaba de un tema deportivo hace dos meses, ahora lo llevó prácticamente a un tema personal. No es la primera vez que declara que por la edad tiene que acatar lo que el gobierno decida. Ya lo puntualizó el domingo”. Entonces, ¿queda o no alguna esperanza? “Estuvimos hablando en las condiciones de que él tiene que regresar y el club está atento a la declaración jurada y a lo que piense la familia del profesor”.

DOS

En las últimas horas, el nombre de Ángel David Comizzo apareció como alternativa (su segundo proceso al frente de Universitario de Deportes fue en la ‘era Moreno’). Desde Ate lo descartaron, al nivel de mencionar el nombre del ‘Indio’ con el propio Gregorio Pérez: “Hasta este tema lo tocamos con el profesor y hemos sido sinceros con él en el sentido que no hemos conversado con nadie. No tenemos ‘plan B’”.

TE PUEDE INTERESAR