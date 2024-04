A inicios de año, José Rivera era uno de los nombres que se evaluaban para un posible préstamo en Universitario de Deportes, ya que -con el fichaje de Diego Dorregaray y Christopher Olivares- la zona ofensiva merengue estaba más que completa, lo que podría ocasionar que el ‘Tunche’ no tenga los minutos deseados. El comando técnico de Fabián Bustos analizaba cederlo a otro equipo para que pueda seguir desarrollándose en la Liga 1 Te Apuesto, sin pensar que el deportista iba a convertirse en la figura estudiantil en la presente temporada, especialmente al darle los tres puntos a la ‘U’ sobre Liga de Quito en la Copa Libertadores.

Y es que, a base de sacrificio y esfuerzo en cada entrenamiento, ‘Spiderman’ se fue ganando un lugar en las preferencias del DT argentino, quien comenzó por brindarle minutos como pieza de recambio y, en la actualidad, le dio toda la confianza para ser el delantero titular (ante Liga de Quito, Alianza Atlético y Junior de Barranquilla) en el año del Centenario del equipo más ganador del país.

Luego de recibir las oportunidades, José Rivera supo cómo responder con creces la confianza de Bustos, siendo clave para que Universitario de Deportes saque partidos muy complicados adelante, tanto en la Liga Te Apuesto, como en la Copa Libertadores. Esto último generó que Juan Manuel Vargas lo llene de elogios, aunque pidió mesura para no confundir al deportista nacional.

“Primera vez que lo veo jugando en la ‘U’ como delantero y todo lo que corrió, los dos goles, perfecto, lo aplaudo. A veces, todo este tema de lo que genera el elogio, puede dar cargas y me gustaría que siga por el mismo camino”, sostuvo el exjugador merengue y de la Selección Peruana.

Por otro lado, Julio César Uribe también se sumó a los elogios para Rivera, destacando toda su historia de superación que no solo le ha permitido surgir en Universitario de Deportes, sino también ganarse un lugar en la última convocatoria de la Selección Peruana.

“Yo no lo conozco, pero he leído su historia. Es encomiable. Aplaudo a José Rivera y espero que sostenga con humildad el elogio para que se haga más grande porque me gratifica que mis compatriotas sonrían y hagan sonreír”, agregó el ‘Diamante’ en la conversación que sostuvo con el ‘Loco’ en un programa realizado para PlayzonBet.

¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

Luego de igualar con Junior, Universitario de Deportes se enfocará en el partido ante Sport Boys en el Callao, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este duelo está pactado para jugarse el sábado 13 de abril desde las 8:00 de la noche (hora peruana y colombiana). La ‘U’ solo está a punto del líder de Sporting Cristal y necesita sumar ante los rosados para seguir firme en la pelea.

Respecto a su próximo partido por Copa Libertadores, el equipo dirigido por Fabián Bustos enfrentará a Botafogo, en Río de Janeiro, por la fecha 3 de la fase de grupos. Este compromiso está pactado para el miércoles 24 de abril desde las 5 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Olímpico Nilton Santos y será transmitido por la señal de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Cabe recordar que Universitario de Deportes y Botafogo ya disputaron -al menos- dos partidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eso sí, los de Ate no llegan con el cartel de favoritos a esta partido, ya que de las diez ocasiones que enfrentó a un club brasileño por este tipo de torneos, perdió en siete oportunidades, empató en dos y solo ganó una vez (a Palmeiras, 1-2, en 1979).





