Luis Guadalupe, uno de los personajes más queridos del fútbol peruano, preocupó a todos sus seguidores. Este jueves, ‘Cuto’ compartió una publicación mediante las redes sociales para informar que fue ingresado a una clínica local. Eso sí, el ex Universitario de Deportes descartó que se trate de un caso de coronavirus.

“A la familia, amigos, y a la opinión pública: Me encuentro internado, desde ayer (miércoles). Hago la aclaración que no se trata de COVID-19 para tranquilidad de todas las personas con las que he compartido en los últimos días”, inició su mensaje el retirado defensor que supo vestir la camiseta de la selección peruana.

Enseguida, el ‘Cuto’ Guadalupe, quien fue campeón nacional con Juan Aurich durante la temporada 2011, agregó: “Ahora estoy en manos de los médicos y siempre con la fe en Dios. Estoy esperando los análisis finales y el informe médico para seguir las recomendaciones de los galenos”.

Luis 'Cuto' Guadalupe fue internado en una clínica local. (Foto: Captura de Instagram)

En tal sentido, el exjugador de Independiente de Argentina señaló que, por las razones anteriormente señaladas, se ausentará de los compromisos programados para los siguientes días. “Ante esta situación, lamentablemente, no podré cumplir con una serie de eventos ya pactados”, cerró Guadalupe.

En la fotografía compartida en el post, el antiguo zaguero de la Bicolor aparece sentado sobre la cama de la clínica. Luis Guadalupe está vestido con una bata blanca, está cubierto con una mascarilla y en ambos brazos llevan parches, como prueba de los exámenes a los que fue sometido desde que entró al centro de salud.

De acuerdo con información del diario Trome, el ‘Cuto’ ya sintió molestias desde el sábado pasado. No obstante, el hombre de 45 años viajó a Chiclayo para presentarse en una celebración por los 10 años de la conquista del Descentralizado 2011 con Juan Aurich. En su retorno a Lima, Guadalupe asistió al nosocomio para tratarse de una infección urinaria.

A lo largo de su carrera, Guadalupe jugó por la ‘U’, Aurich, León de Huánuco, Real Garcilaso (hoy Cusco FC), César Vallejo y Los Caimanes. También salió para defender la casaca de Independiente de Argentina, Malinas de Bélgica y Veria de Grecia.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR