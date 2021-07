No piensa dejar la administración de Universitario. Tras la promulgación de la ley 31279 (antes proyecto de ley 6863), bajo el nombre de ‘Ley que regula el proceso concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú’, Luis Sierralta (quien fuera designado por Gremco como representante máximo del club) dejó en clara su postura ante la posibilidad de que deje el cargo que le asignó el máximo acreedor del conjunto crema.

“Esta ley, aprobada por el pleno, no deja ninguna duda de que Universitario no se verá afectado, ya que en ninguna parte se hace alusión a la Ley N° 27809. Al contrario, los legisladores sólo han contemplado incluir a aquellos clubes que rigen sus respectivos concursos por las Leyes N° 29862 y N° 30064, conforme aparece en el artículo 2″, señaló en conferencia de prensa.

Por otro lado, comunicó que no hay entidad que pueda alejarlo de la administración de Universitario, puesto a que la SUNAT (entidad del Estado que tiene que nombrar una nueva cabeza de la institución, conforme a ley), no está facultada para llevar a cabo esa función.

“Tengo más de 20 años y algo conozco de estos procesos. Posiblemente los expertos en el tema no han leído la ley a detalle.. En estos momentos, SUNAT no puede nombrar, no puede designar, no puede encargar a nadie la administración del club”, agregó.

Universitario está sometido al proceso concursal desde 2012, pero fue Indecopi que -mediante el área de Supervisión y Fiscalización- realizó hallazgos de irregularidades en algunos manejos que afectaron a los cremas, por lo que tomó mayor peso la intención del Congreso de intervenir en estos manejos.

¿Cuándo entra en vigencia la nueva ley?

Según lo establecido por el Estado, las leyes entran en vigencia al día siguiente de que son publicada en el diario oficial El Peruano. Con ello, tanto Universitario, como Sport Boys, tendrían que acatar lo dispuesto por los gobernantes del país a partir de este viernes 16 de junio de 2021.

