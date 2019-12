A Luis Urruti, delantero uruguayo, solo le falta la firma para convertirse en el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes. El jugador ya se siente crema y no dudó mostrar sus sentimientos por vestir la crema para la temporada 2020.

“Me llamó Gregorio (Pérez). Me quería para este nuevo desafío que tenía él y le dije que sí. Por suerte se pudo concretar. Puedo jugar como extremo izquierdo, derecho o por dentro. Hasta ahora no he conversado nada de eso", dijo a RPP.

“El tema de Urruti y Dos Santos está todavía por cerrarse”, dijo Raúl Leguía a ‘Hora Punta’ de Radio Ovación, pero el jugador ya se siente un crema más. “De Universitario conozco por verlo por la televisión. Gonzalo Ramos, amigo mío, me dijo que iba a llegar a un equipazo de Perú", declaró.

“Cuando me dijeron para llegar a Universitario, que es un grande de Perú, dije que no lo podía pensar. Era una oportunidad muy linda para mí y me gustó mucho que me haya llamado el técnico”, añadió el uruguayo de 27 años.

“El estadio de Universitario me parece divino y la vista que tiene es hermosa”, dijo sobre el Monumental. “Por lo que hemos conversado, estaré viajando a Lima el 26 de este mes. Al equipo que voy trato de dar lo mejor. Siempre voy a dejar todo", finalizó.

