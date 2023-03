Universitario de Deportes afina los últimos detalles para el duelo ante Deportivo Garcilaso, rival con el que se medirá por la fecha 10 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. Por este motivo, el elenco ‘merengue’ intensificó los entrenamientos y, este miércoles 29 de marzo, tuvo un entrenamiento nocturno previo a su viaje a la ‘Ciudad Imperial’. Eso sí, Luis Urruti, una de las figuras del equipo crema, habló tras la última práctica y elogió a Jorge Fossati, director técnico que lleva cinco victorias consecutivas con el elenco de Ate.

“Estamos preparándonos para el partido del viernes. Será un encuentro muy difícil, pero sabemos a lo que vamos a jugar. Con nuestras armas y herramientas, intentaremos dar lo mejor y ganar”, señaló ‘Tito’ ante los medios. “Estoy bien. Por suerte, fue un golpe en el cuadriceps, pero todo bien”.

Consultado sobre el buen momento que atraviesa en la presente temporada (anotó cinco goles y brindó una asistencia), el atacante uruguayo agradeció a Jorge Fossati por brindarle la confianza. “Estoy feliz de volver a mi nivel. Contento de marcar aún más. La verdad que Jorge me ha dado la confianza que yo necesitaba. Yo siempre he dicho que si el técnico me da la confianza, soy otro jugador. Es un señor y la verdad es que siempre está apoyando a todos los jugadores. Motiva a todos, algo que es importante para nosotros”, sostuvo.

Del mismo modo, Luis Urruti habló sobre el gran reto que tiene Universitario en la próxima Copa Sudamericana. “Sabemos que es difícil. Obvio que estamos en un grupo complicado, pero ellos también lo ven así. Ahora estamos pensando en el partido del viernes, que es más importante para nosotros”, apuntó.

La palabra de Diego Romero

Diego Romero fue otro de los futbolistas de Universitario de Deportes que habló tras el entrenamiento nocturno de este miércoles. El joven portero, que fue titular en los duelos ante ADT y Cienciano, aseguró que el equipo ‘merengue’ trabaja para sumar de a tres en Cusco. “Sabemos que es complicado jugar en la altura, pero venimos preparándonos bien. Hemos planteado el partido y esperamos sacar un buen resultado”, acotó.

Consultado sobre si formará parte del once titular ante Deportivo Garcilaso, el portero de 21 años mencionó que Jorge Fossati “aún no toma su decisión”. Eso sí, reveló que el estratega uruguayo lo motiva y le pide que confíe en sus habilidades. “Me habló y me dijo que crea en lo que yo pueda hacer. Yo creo que eso es fundamental”, sentenció.





