Universitario dejó sorprendido a Luis Urruti y no solo por la grandeza del equipo, sino por la fanaticada merengue, la misma que acogió de gran manera a uno de los refuerzos que el elenco estudiantil realizó para la presente temporada.

“La hinchada de la ‘U’ es increíble y tiene mucha pasión para vivir el fútbol, más. Me pone contento que la gente me aliente, me acompañe. Juguemos donde juguemos, me siento local siempre. Trataremos de lograr el objetivo de salir campeones y darle una alegría”, sostuvo el mediocampísta uruguayo del cuadro crema en diálogo con Calefutboleros.

“Voy a llegar de una buena forma. Estoy entrenando en arena y el lunes comienzo gimnasio. Nos hemos encariñado con Perú. Estamos mirando la información. Es probable que el 30 de junio se vaya normalizando lo del campeonato”, agregó el jugador de Universitario.

Regreso de los extranjeros en Universitario

Francisco Gonzales adelantó que Universitario y otros equipos de la Liga 1 que cuentan con futbolistas en el extranjero, contemplan la posibilidad de todos esos jugadores regresen al Perú en un solo vuelo.

“No es un tema solo de Universitario, es una problemática de otros clubes. Estamos conversando entre todos para hacer un grupo amplio y no tener dificultad en el retorno de todos los jugadores extranjeros que tengan que apersonarse a Lima o al interior del país”, dijo. Y agregó: “Estamos en la fase preliminar para conseguir un plazo que sea obligatorio el retorno de ellos”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Corzo y su alegría por el retorno del Fútbol

Aldo Corzo y su alegría por el retorno del Fútbol (Instagram)

TE PUEDE INTERESAR