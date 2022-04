Luis Urruti venía jugando un buen inicio de temporada con Universitario de Deportes, donde registraba cinco asistencias en la Liga 1 2022. Sin embargo, en la sexta fecha, el atacante uruguayo sufrió una rotura de ligamentos cruzados y meniscos en la rodilla izquierda que lo obligó a pausar su actividad futbolística. Ante ello, se estimó que el futbolista crema estará alejado de las canchas entre seis a ocho meses, tiempo que el jugador ya empezó a contar de manera regresiva.

Y es que en la tarde de este sábado 9 de abril, el atacante charrúa utilizó sus redes sociales para compartir un video donde aparece realizando una serie de ejercicios como parte de su rehabilitación. “Cada día qué pasa, es uno menos para volver”, se lee en la publicación. Sin ninguna duda, unas imágenes que ilusionan a la afición crema, quienes esperan volver a contar con su presencia en los terrenos de juego.

Recordemos que el último duelo de ‘Tito’ fue frente a la ‘Academia’, el pasado 5 de marzo, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura. El delantero abandonó el campo a los 32′ ya que el dolor, que aquejaba en su pierna izquierda, era insoportable.

Cada día qué pasa, es uno menos para volver 💪🏼⚽️ pic.twitter.com/aNmUaLkWaV — Luis Urruti (@LuisUrruti2) April 9, 2022

Universitario no se guarda nada ante Ayacucho FC

Universitario de Deportes visitará a Ayacucho FC este domingo 10 de abril a las 3:30 de la tarde, en el marco de la Jornada 9 de la Liga 1. A dos días del encuentro, el estratega merengue, Álvaro Gutiérrez, realizó fútbol en el último entrenamiento en la ciudad de Lima.

Cabe resaltar que entre las principales ausencias se encuentran José Carvallo y Aldo Corzo, quienes no estuvieron aptos ante ADT. Alberto Quintero aún no se recupera al 100%, por lo que no arrancaría. Además, Roberto Villamarín, Hernán Novick y Nelson Cabanillas tampoco estarían en el once titular por decisión técnica.

Dicho esto, el equipo crema alinearía de la siguiente manera ante los ‘Zorros’: Diego Romero; Piero Guzmán, Federico Alonso, Nelinho Quina; Gerson Barreto, Ángel Cayetano, Jorge Murrugarra, Iván Santillán; Piero Quispe, Rodrigo Vilca y Alex Valera.









