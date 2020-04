Luis Urruti llegó a inicios de año a Universitario con la consigna de ganarse un lugar en el primer equipo y conseguir el título nacional en Perú. Sin embargo, jamás pensó que su sueño tendría una pausa obligada por una pandemia, la misma que hizo que el fútbol se detenga en casi todo el planeta. Por ello, decidió mandar un mensaje invitando a ser serios y respetar las medidas impuestas por el gobierno para que este mal rato sea superado lo más pronto posible.

“Quería invitar a la gente a que se quede en caso. Esto no es joda, se transformó en algo grave. Este partido lo ganamos todos. Un poco de sacrificio y mucha voluntad”, sostuvo el jugador uruguayo que milita en el cuadro merengue desde el inicio de la presente temporada de la Liga 1.

Universitario era uno de los animadores del Torneo Clausura al ser escolta de Alianza Universidad. El plantel continúa trabajando desde casa para no perder la forma y continuar en la lucha por el título nacional, una vez que el campeonato se reinicie.

Universitario y los demás clubes de la Liga 1 deberán esperar para volver al gramado de juego

El retorno de la Liga 1 todavía no tiene fecha y los hinchas se preguntan cuándo se volverán a abrazar, festejando un gol de sus equipos, en un estadio. El Ministro de salud, Víctor Zamora, habló del reinicio del fútbol peruano en nuestro país.

“A mí me gusta ir al estadio con mi hijo pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de Universitario sin abrazarme con la multitud. Acá mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer más”, dijo el titular de la cartera de salud.

