El último miércoles, con goles de Luis Urruti y Andy Polo, Universitario de Deportes derrotó 2-0 a la Universidad César Vallejo en la ‘Noche Poeta’. Y en medio de ese primer ensayo con nota aprobatoria, la actuación de ‘Tito’ fue una de las más aplaudidas en el equipo de Carlos Compagnucci. Quizá tuvo que ver su tanto de tiro libre en el estadio Mansiche y, claro, lo que vivió en el 2022 (se rompió los ligamentos de la rodilla en marzo y no jugó más en la temporada).

Pese a ello, el jugador uruguayo -que ya cuenta con la nacionalidad peruana- prefirió destacar lo colectivo antes que lo individual. “Estamos muy ilusionados con el plantel que hay. Han llegado muchos jugadores al plantel, con los que estamos en el mismo camino”, aseguró a la llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Luis Urruti, a su vez, indicó que “estoy contento por el triunfo, a pesar de que es amistoso, esto suma y es importante empezar de esta manera el año“. Ojo, los cremas ahora se preparan para chocar este sábado ante Aucas, en la ‘Noche Crema’. El compromiso será en el estadio Monumental.

Respecto a su presente, el atacante de Universitario sostuvo: “He pasado la página del 2022, espero que este año pueda seguir en este nivel. Estoy muy contento por el gol y sobre todo por ganar”. Incluso detalló lo que le solicitó Compagnucci: “El técnico me pide que sea protagonista en la cancha y también me pide que marque y ayude a mis compañeros”.

Alex Valera sobre la ‘U’

Alex Valera llegó a Lima tras culminar su vínculo con el Al-Fateh, equipo que milita en la Liga Profesional Saudí. El ‘9′ nacional es agente libre y espera resolver en los próximos días su futuro futbolístico. Asimismo, tras su arribo a la capital, el exjugador de Universitario de Deportes aprovechó para referirse a su situación con el cuadro de Arabia Saudita, y no descartó un posible regreso al cuadro ‘merengue’.

“Yo voy a ir a donde me quieran, si me llama la ‘U’, o quién me llame, yo voy a ir porque soy futbolista y me dedico a eso”, mencionó en el aeropuerto Jorge Chávez.





