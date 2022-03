Álvaro Gutiérrez tiene la difícil tarea de afrontar lo que resta del Torneo Apertura 2022 sin uno de sus mejores hombres. Estamos hablando de Luis Urruti, atacante que sufrió una rotura de ligamentos en el duelo ante Deportivo Municipal, correspondiente a la fecha 5 del certamen. Tras ello, el futbolista charrúa decidió viajar a su natal Uruguay para ser operado.

“Me voy a Uruguay a operar con el médico que quiero. Vendré a hacer la recuperación acá para estar pronto y cuando me toque”, reveló ‘Tito’ para América Deportes, previo a tomar su vuelo en el Aeropuerto Nacional Jorge Chávez.

Asimismo, Urruti lamentó mucho la lesión, ya que corta el gran momento que estaba viviendo con los cremas en la Liga 1. “Más con el rendimiento que estaba teniendo. Estaba feliz, contento por cómo venía. Pero, lamentablemente, nos tocan estas cosas. No las elegimos. Me tocó y no queda otra que levanta cabeza y seguir adelante”, señaló.

Por último, el delantero resaltó el apoyo de su familia en esta delicada situación y le dejó un mensaje esperanzador a todos los hinchas del conjunto de Ate. “Hay que levantar cabeza y seguir adelante. Que confíen en nosotros, equipo hay. Lo que queremos lograr es la tan deseada 27. Que me esperen para las finales que voy a llegar”, dijo.

Gutiérrez tendrá que replantear

Luis Urruti era de las principales piezas ofensivas en el esquema de Álvaro Gutiérrez en Universitario, pero este complicado momento hará que tenga que ver cómo sus completan, sin él, la misión encomendada a inicios de temporada: el título nacional.

Es necesario mencionar que ‘Tito’ es uno de los jugadores cremas que mayor respaldo posee de la afición merengue, por lo que la noticia causó pesar en los hinchas estudiantiles, quienes no tardaron en enviar mensajes de fuerza para el atacante uruguayo, quien ahora tendrá que enfocarse en su recuperación.





