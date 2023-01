Universitario de Deportes sigue preparándose para culminar con éxito su pretemporada, tomando en cuenta los retos que tiene en el plano local y la Copa Sudamericana. A la vista, tiene dos amistosos internacionales en Chile, con los cuales afinará detalles antes de su debut en la Liga 1 frente a Cienciano. Sin embargo, aún queda la duda si se sumará un nuevo integrante al plantel.

Al respecto, el director deportivo del club, Manuel Barreto, aclaró, en diálogo con el programa Justicia para la U, que “el plantel no está cerrado. Hemos sido claros con eso, más allá que el mercado es dinámico. Nosotros nos hemos puesto como plazo tratar de cerrarlo esta semana”. Además, indicó que los duelos que se han disputado, han sido de gran ayuda para los dirigidos por Carlos Compagnucci.

“El equipo ha tenido dos buenas presentaciones en Trujillo y el sábado en el Monumental. Lo importante es que el equipo siga ganando rodaje y se siga conociendo. Es un plantel con muchos cambios, con nuevos jugadores, se va cumpliendo el objetivo. Los dos partidos en Chile van a ser buenas medidas”, explicó.

Respecto al cierre de contrataciones, con la salida de Valera del Al Fateh, quedó en duda si llegaría o no a Ate. En ese sentido, Barreto sostuvo que “he hablado con Alex Valera hace una semana. El día siguiente que salió esta noticia [de su salida de la liga de Arabia Saudita]”. No obstante, no aclaró si sería o no considerado, solo mencionó que “Alex es un jugador selección”.

En los proyectos que maneja el club, se ha podido contar con el apoyo de Raúl Ruidíaz, un hecho que reconoció el propio directivo. “Raúl ha contribuido para el tema del gimnasio del Centro de Alto Rendimiento. Los chicos de la casa siempre van a tener las puertas abiertas”, comentó.

Finalmente, durante la entrevista también se le consultó por las celebraciones que tendría el club para su aniversario 100; sin embargo, prefirió no dar detalles al respecto. “No quiero pensar ahorita en el centenario. Ahorita hay que vivir el presente”, sentenció.





