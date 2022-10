Universitario de Deportes no tuvo el partido que preparó frente a Alianza Atlético, tras empatar por 2-2 en Sullana. Si bien las condiciones físicas pudieron influir, lo cierto es que con un hombre más en campo tuvieron dificultades para lograr sacar un punto de este cotejo. Así lo admitió el asistente técnico del equipo, Marcelo Herrera.

En conferencia de prensa, manifestó que, como se estaba dando el partido, era preciso hacer algunos ajustes en el duelo contra los sullanenses, por lo que apostó por un cambio a la mitad el primer tiempo, con el ingreso de Hernán Novick, por Jorge Murrugarra.

“Con el cambio de Novick, se buscó tener un poco más de proximidad, de control de la pelota, de tenacidad, son características distintas a las de Jorge [Murrugarra] y que Hernán posee. Eso fue lo que intentamos hacer, por eso tomamos esa decisión”, sostuvo Herrera a la prensa. Además, también se refirió al contexto en el que se dio el partido.

En ese sentido, manifestó que “todos sabemos cuáles son las características de Sullana: el horario, el calor, la cancha todos la conocemos, es lo mismo para todos y sabíamos de qué se trataba”. Alianza Atlético abrió el marcador a los 12′, pese a estar con un hombre menos en campo. Incluso, a los 47′ puso el segundo tanto pese a la desventaja numérica.

Aunque las cosas no salieron como el equipo esperaba, Herrera manifestó que lo que resta es seguir trabajando, para estar enfocados en los próximos rivales que se avecinan. “La idea era llevarse el mejor resultado, no se pudo y no hay que buscarle muchas vueltas”, concluyó.

Su próximo compromiso será Carlos A. Mannucci, el próximo miércoles 5 de octubre desde las 8:00 p.m. en el estadio Monumental de Ate. Este encuentro será transmitido por GOLPERU y también podrá verse a través de Movistar Play. En Depor hallarás las incidencias y el minuto a minuto.





