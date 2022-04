Hay amores que resisten el tiempo y la distancia. Muestra de ello, es el gran cariño que Mayer Candelo posee por Universitario, elenco que defendió durante las temporadas 2006 a la 2008, convirtiéndose en uno de los jugadores extranjeros más queridos por la exigente hinchada merengue. Quizás, ese es uno de los principales motivos por los que el ahora entrenador tiene como una de sus ilusiones regresar a Ate.

“Ojalá (pueda llegar a la ‘U’) porque tenemos un sentimiento, un amor por Universitario. Esperemos que, en algún momento, podamos ayudar a construir a que el equipo juegue bien, a que tenga esa garra crema que siempre tuvo, pero con buen fútbol. De esta salimos todos y volveremos a verlos en el primer lugar, como se merece”, sostuvo el colombiano, en diálogo con TV Perú.

Por otro lado, Mayer Candelo confesó que tiene una gran admiración por Ricardo Gareca, estratega que lo tuvo bajo su mando en Universitario. Incluso, reconoció que tomó algunos aspectos que aprendió del ‘Tigre’ y los puso en práctica para obtener un importante éxito en los equipos que lo tocó dirigir en los últimos meses.

“Yo siempre le agradecía. Él empezó mirando a Menotti y se retiró muy temprano. En ese momento yo le dije que lo admiraba, porque de verdad admiraba todo lo que hacía con el equipo, como profesional y como persona. Hoy, que ya he dirigido, he copiado cosas de esa enseñanza que tuve años atrás y que me sirvieron para llegar a dos finales en el mismo año”, agregó.

Ferrari y el respaldo para Araujo en Universitario

Hace unos días, Universitario confirmó a Jorge Araujo como el entrenador provisional del primer equipo. Para ello, el ‘Coco’ pasó por una evaluación que, según pudo dar a conocer Jean Ferrari, le permitió a la administración temporal tomar la decisión rápidamente.

“Le estamos dando gran una oportunidad a un entrenador bien preparado, que sabe lo que es ser campeón con la ‘U’ y conoce la esencia del club. Vamos a tomar esto con calma sabiendo de que dependemos de los resultados”, sostuvo el administrador temporal del club merengue en RPP.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.