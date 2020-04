El lateral de la Selección Peruana, Miguel Tauco, pasa un buen momento en el Saint Étienne de la Ligue 1 de Francia, sin embargo, le guarda un gran cariño a Universitario de Deportes, club al que le gustaría regresar en algún momento de su carrera pero no para su retiro. En una entrevista con Movistar Deportes el futbolista contó la razón por que la prefiere retirarse en otro equipo.

“Me gustaría retirarme en Unión Comercio si es que vuelve a Primera pero también me gustaría volver en Universitario. No quisiera retirarme en la 'U' porque supongo que no estaré con el mismo físico y no quiero estafar, quiero llegar y seguir compitiendo y campeonar si Dios quiere”, sostuvo.

“Después de jugar en Universitario sí me gustaría volver a Unión Comercio que es el equipo de mi zona, que me hizo debutar”, continuó.

