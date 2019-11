En la previa del Unión Comercio vs. Alianza Lima, Pablo Bengoechea dio una conferencia de prensa y afirmó que Universitario de Deportes sigue en la pelea por el Torneo Clausura gracias – en gran parte – por los fallos arbitrales a su favor. Esto, por supuesto, no cayó nada bien en tienda crema. Por ese motivo, José Carvallo respondió.

“Él ha sido jugador de fútbol y nos duele escuchar que un entrenador diga que estamos allí por eso, es desmerecer lo que estamos haciendo. Hemos hecho grandes partido. El equipo se ha mostrado a la altura en muchos encuentros. Por algo somos el equipo que menos goles ha recibido en el torneo. No hemos perdido en la altura. No comparto para nada. Si usó ese criterio, ninguno debería estar en la punta, porque Alianza Lima también tuvo errores arbitrales a favor, como con San Martín que no expulsaron a Leao y contra Melgar también”, afirmó José Carvallo.

En ese sentido, el arquero de Universitario de Deportes criticó la actuación del árbitro Renzo Castañeda, que dirigió en el duelo ante UTC en Cajamarca: “Se tiene que tomar como un precedente, para que no vuelva a ocurrir. Que manden a un árbitro con una calificación baja a un partido trascendente, no es aceptable”, agregó.

Ojo, Universitario se dejó empatar ante UTC en Cajamarca, con un gol de Janio Pósito en posición adelantada. El exjugador de Alianza Lima partió en una posición ilícita en el cotejo por la fecha 16 del Torneo Clausura.

En la próxima fecha, Universitario recibirá a Real Garcilaso y cerrará de esta manera su participación en el Torneo Clausura. Los de Ángel Comizzo rezarán para que Alianza Lima tropiece en su visita a Unión Comercio, para consagrarse campeón del último torneo corto del año.

