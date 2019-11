Tras quedarse fuera de la lucha por el campeonato nacional, Universitario de Deportes busca voltear la página y centrarse en la preparación para la Copa Libertadores 2020. La directiva ‘crema’ ya tiene en la mira a los posibles fichajes y a los jugadores con los que no renovarían. Los nombres de Alberto Rodríguez y Pablo Lavandeira figuran en esta última lista.

Alberto Rodríguez no tuvo un buen año. El ‘Mudo’ no sumó minutos en el año con Universitario de Deportes, estuvo convocado 4 veces pero no llegó a pisar la cancha. Las constantes lesiones alejaron al defensa peruano de las canchas.

Por otro lado, Pablo Lavandeira llegó a Universitario de la mano de Nicolas Córdova. El jugador uruguayo logró marcar 3 tantos en el 2018 y un solo gol en esta temporada. Sin embargo, es otro jugador al que las lesiones no le permitieron tener una regularidad importante.

“Aún no he tenido acercamiento de la administración, se me vence el contrato el 30 de noviembre, estoy haciendo todo para adelantar los trámites de la nacionalización y que se dé a finales de diciembre. Obviamente, Universitario tendrá la prioridad para la renovación”, afirmó Pablo Lavandeira tras el choque ante Real Garcilaso en el estadio Monumental.

