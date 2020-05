Tras la salida de Ángel Comizzo de Universitario de Deportes, Pablo Peirano sonaba fuerte como una de las opciones del club para la temporada 2020. El tiempo pasó y el estratega continúa como técnico de Carlos A. Mannucci, sin embargo, en una entrevista con GOPERU, confirmó que hubo un acercamiento de parte de la 'U’ para ficharlo.

“Hubo interés real y concreto. El porcentaje para entrar o no entrar tendrían que preguntarle a un directivo para ver lo que había, pero el interés era concreto y se hizo notar. Pero no es que me quedé esperando a la 'U' para tomar la decisión de quedarme en Mannucci o especular con una opción”, contó el técnico.

Cabe precisar que luego de una ardua búsqueda, Universitario de Deportes confirmó al uruguayo Gregorio Pérez como técnico para la presente temporada, la cual se ha visto interrumpida por el coronavirus.

Donald Millán y su sueño con la 'U'

El ‘Mago’ llegó este año a Universitario y no se quiere ir sin hacer historia. En una entrevista con ESPN el jugador confesó el amor que siente por el club de Ate y destacó las ganas que tiene de salir campeón en diciembre.

”La 'U' me enamoró desde que llegué, en la noche crema fue algo que no lo había vivido antes. Sueño y me veo en diciembre peleando el título nacional, eso me llena de ilusión", sostuvo el colombiano.

