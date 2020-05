Patrick Zubczuk tuvo que dejar Universitario de Deportes esta temporada, en búsqueda de protagonismo y titularidad debido a que en en el cuadro crema José Carvallo era el habitual arquero del primer equipo. Por tal motivo decidió ir a préstamo a la César Vallejo.

En una entrevista con Radio Ovación, el golero elogió a José del Solar y aseguró que lo le fue muy complicado decidir al momento de recibir la propuesta. "'Chemo' me subió a Primera División con la 'U', él ya me conocía y me dio toda la confianza para ir a Trujillo. Cuando me dijo, no dudé ni un segundo porque sé que es un gran entrenador”, aseguró.

“El préstamo es por todo el 2020. Luego, vamos a ver qué pasa más adelante, estoy enfocado en clasificar un torneo internacional con Vallejo. Todo depende de cómo termine el año y luego poder decidir, aunque también depende de Universitario porque ellos son dueño de mi pase”, continuó.

Por otro lado el arquero también se refirió al acuerdo al que llegaron con los dirigentes del club en medio de la pandemia por coronavirus. “Pudimos acordar algo que nos parece muy justo, ya que todo el mundo está viviendo una época difícil y no tenemos que ser ajenos a ello. Nosotros estamos entrenando a diario, se junta el cuerpo técnico el cuerpo médico y todos los jugadores”, sostuvo.

Es preciso destacar que cuando Vallejo y Universitario se enfrentaron a inicios de temporada, Zubczuk no estuvo presente en la cancha ya que existe una clausula en el contrato de préstamo en la que se detalla que el futbolista no podrá chocar ante el cuadro crema.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán dio detalles de sus días en cuarentena

Jefferson Farfán dio detalles de sus días en cuarentena. (Video: América TV)