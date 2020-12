Universitario de Deportes va conformando su plantel para la próxima temporada y uno de los jugadores que retorna es Patrick Zubczuk. El guardameta regresa, luego de un año como titular en César Vallejo, por lo que está listo para pelear por el titularato en Ate.

“Vuelvo con muchas ganas de aprovechar alguna oportunidad que me toque, pero todavía no he conversado con el técnico Comizzo”, dijo el jugador en ‘Toca y Pasa’. Además, se mostró optimista de sumar minutos, no solo en la Liga 1 sino también en la Copa Libertadores.

“A quién no le gustaría ser parte del plantel en fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ahí se puede presentar alguna chance y hay que aprovecharla. El guardameta de 25 retorna con más experiencia y dispuesto a competir por el titularato en la ‘U’ con José Carvallo.

“Nos vamos a exigir los dos. Conozco a José (Carvallo) y es una gran persona. Ha sido siempre un buen compañero conmigo. Nos llevamos de la mejor manera, competimos de igual a igual en los entrenamientos y eso no solamente nos hace crecer, sino también apoya al club y a todo el plantel”, indicó.

Con la ilusión a tope

Patrick Zubczuk se despidió de César Vallejo, tras un año donde se posicionó como uno de los mejores guardametas de la temporada al tener la cuota más baja de goles en contra (23). “Quiero agradecer de todo corazón a la @ucvclubdefutbol por este gran año que nos tocó vivir juntos”, escribió en su cuenta de Instagram.

“A pesar de no llegar al objetivo que nos planteamos, logramos cosas importantes, una clasificación a libertadores, un invicto de 19 partidos, la valla menos batida... y es fruto del esfuerzo de todos los que conforman este club. Es hora de despedirme y desearle siempre lo mejor a cada uno de los que conformaron este gran grupo”, continuó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

Edison Flores y su divertida reacción tras conocer que será papá