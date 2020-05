Universitario lo marcó. Pedro Troglio dio a conocer una negociación con representantes de equipos del fútbol de Emiratos Árabes, donde tuvo que recordar su paso por la escuadra merengue, sin lograr convencer a los agentes de que los resultados que había conseguido con el equipo de Ate, fueron buenos.

Incluso, trató de hacerles entender que, si no fuera por errores administrativos, él hubiera podido sumar a su palmarés un nuevo título nacional como director técnico, cosa que no pudo alcanzar con los estudiantiles durante su permanencia en Perú.

“Me vinieron a buscar de Emiratos Árabes. Cuando me reuní, me preguntaron cuántos títulos gané y le dije que tenía uno con Cerro Porteño, tres subcampeonatos con Gimnasia de La Plata, uno con Argentinos Juniors. Traté de explicarles que salí campeón con Universitario, pero luego nos quitaron puntos. A eso me dijeron ‘Ah, no saliste más campeón’, como si fuera fácil salir campeón en Argentina con Gimnasia. Ahí entendí que tenía que irme a un equipo grande, pero de una liga menor”, sostuvo el entrenador argentino en diálogo con Radio Impacto.

Las sanciones son temas permanentes en Universitario

Universitario fue sancionado por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol por incumplimientos de algunas obligaciones, los mismos que pusieron en riesgo los puntos que ganaron en el Torneo Apertura, ocasionando una acción inmediata de la actual administración del equipo estudiantil.

Ello hizo que se emita un comunicado, en el que se confirmó que los pagos ya fueron realizados, lo que evitaría que el elenco merengue pierda puntos y vuelva ser multado económicamente por la mencionada Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol.

