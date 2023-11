Universitario de Deportes ha demostrado a lo largo de la temporada la calidad de sus jugadores. Muestra de ello es que en la lista final de Juan Reynoso a la Selección Peruana aparecen cinco futbolistas ‘cremas’. Uno de los que se tiene grandes expectativas es Piero Quispe, por el rol que ha desempeñado en su club este año, además de contar con un perfil que se adapta a lo que el DT pueda buscar. Con ello en mente, es preciso preguntar qué tan bien le podrá ir esta vez con la ‘blanquirroja’.

Para Piero Alva, quien el año pasado fue designado como Jefe de la Unidad Técnica de Menores en la ‘U’, Quispe tendrá mayor protagonismo en la fecha doble que se va a disputar por las Eliminatorias 2026, en especial, porque la experiencia que ha sumado hasta la fecha, tanto con el club como con el combinado nacional.

“Estoy seguro de que para estos partidos Piero va a tener mucho protagonismo, es un jugador que ha demostrado que no es casualidad y no solo te da chispazos y que te brinda no solo cosas con el balón, se ha vuelto muy táctico y entiende el juego”, precisó a Radio Ovación.

Eso sí, no pudo evitar referirse a la ausencia de Alex Valera en la última convocatoria. “Es decisión del técnico que no esté, pero siempre es valorado, él muestra siempre su importancia y su valía, no veo mucha polémica al respecto. De enfocarse en volver a la selección y crecer”, sostuvo.

Un punto que consideró necesario enfatizar fue sobre las críticas hacia Reynoso. “Veo ridículo que se haga una encuesta para ver la aceptación del técnico de la selección, pero más allá de eso me parece un momento importante para todos y poder meternos nuevamente a la pelea. Debemos de ganar puntos”, puntualizó.

Bajo ese aspecto, agregó que “en la era de Gareca había puntos buenos, para mejorar, pero también para mejorar, la selección fue más competitiva. Hoy debemos estar en el momento que podemos ofrecer en el sector ofensivo, para ser un equipo más complicado”.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de contar con Yoshimar Yotún en Universitario el próximo año. “Me parecería genial que Yotún llegue a Universitario, es un jugador con mucha calidad, ayudaría a que el plantel tenga mucha competitividad. Además, es un futbolista muy carismático y una gran persona”, concluyó.





