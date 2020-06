Liga 1 espera la aprobación del protocolo para el reinicio de los entrenamientos y el torneo. Mientras tanto la Federación Peruana de Fútbol ya supervisa los diferentes escenarios en los que se jugará el torneo, sobre todo si se determina que todo se juegue en la capital. La preocupación está centrada en el estadio Monumental de Universitario de Deportes ya que es el único estado que no ha iniciado su proceso de mantenimiento y no ha recibido atención desde que se inició la cuarentena por el COVID-19.

“Tengo entendido que hasta el momento no se ha hecho nada en el Monumental. Por lo que me informan esa cancha está sin riego, tiene el pasto crecido y no sabemos cuándo empezará con su reacondicionamiento. Si ese tema no se soluciona, es muy probable que ese escenario se pierda para el mes de julio en caso se reanude la Liga en dicho mes”, dijo a Ovación el Ingeniero Carlos Benavides, experto en el mantenimiento de los estadios del país.

“Es lógico que la mayoría de campos no hayan recibido un debido mantenimiento, sin embargo hace una semana ya empezamos con los trabajos en el Estadio Nacional y un poco antes también empezó la gente de Alianza Lima para mejorar su campo de Matute. Se está realizando una sobresiembra y, por ahora, todo camina bien en estos dos escenarios, aunque debo precisar que el Nacional lo quieren guardar para las Eliminatorias”, añadió.

El ingeniero Carlos Benavides estimó que dentro de 45 días los campos de fútbol estarán aptos para el reinicio de la Liga 1. “Pienso que de 30 a 45 días como mínimo, ya podrían estar operativas las canchas que muestran peores condiciones en estos momentos”, comentó.

“También están el campo de la Universidad de San Marcos que es sintético y no habría problemas para que ahí se jueguen un buen número de partidos, la cancha del Alberto Gallardo que ha recibido un mantenimiento y aparentemente luce operativa y la del Miguel Grau del Callao, aunque no vi fotos actuales y desconozco si se le ha dado algún cuidado del caso”, agregó.

Carlos Benavides afirmó que clubes como la Universidad San Martín podrían utilizar su campo de entrenamiento como escenario para jugar ya que los partidos se realizarán sin público.

“La Federación también está pensando en utilizar algunos campos de colegios que estén en buen estado y escenarios de otros clubes sociales para entrenamientos. A título personal, considero que esos campos tendrían que estar lo más cerca posible de su hotel de concentración para evitar traslados largos. Por ejemplo, San Martín podría entrenar, concentrar y jugar en su campo de Santa Anita, solo se habría que evaluar el tema de la fibra óptica para la televisión”, declaró.

