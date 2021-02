La búsqueda por el ‘9’ ideal en Universitario de Deportes continúa. En las últimas horas apareció el nombre de Nildo Viera, atacante paraguayo que aún tiene contrato con Sol de América. Sin embargo, el ‘9′ ya adelantó que tiene ganas de llegar a tienda crema para jugar la Copa Libertadores.

Ahora, para que dicha operación se dé, se necesita romper el lazo que tiene el atacante con el cuadro paraguayo. Depor converso con Miguel Figueredo, presidente del club guaraní y esto no fue lo que nos dijo sobre el presente de Nildo Viera.

“Nildo Viera tiene contrato con nosotros por cuatro años. La oferta la tienen que hacer al club y si es conveniente, se podría vender parte del pase. Hasta el momento no tenemos ninguna oferta”, precisó el presidente de Sol de América.

En la misma línea, el directivo dejó en claro que el monto que Universitario de Deportes ofrezca por Nildo Viera deberá ser considerable para que pueda existir una negociación. “Si no hay un pago interesante al club, el jugador se queda. Debemos evaluar lo que ofrecen”, sostuvo.

Cabe precisar que el futbolista tiene experiencia en clubes como Sol de América, River Plate de Paraguay, Club Guaraní, Sportivo Carapeguá, el Club Gimnasia y Esgrima de Concepción de Uruguay. En la última temporada, el ‘9′ sumó 1,977 minutos en la cancha a lo largo de 27 partidos (registró ocho goles).

La palabra del ‘9’ paraguayo

El futbolista conversó con el diario El Bocón y contó que el director deportivo de Universitario, Francisco Gonzales, lo contactó directamente. Además, precisó que mantuvo comunicación con Hernán Novick, quien fue su compañero la temporada pasada.

“Se pusieron en contacto conmigo, el gerente deportivo de Universitario. Me comentó del interés, pero tengo contrato hasta junio del próximo año. Tendrían que conversar con los directivos de Sol de América”, señaló el jugador. “Hace poco me llamó Novick, quien fue compañero mío el año pasado, y me comentó que el DT de la ‘U’ me quiere. Ojalá se pueda dar, pues volvería a reencontrarme con Novick y en un grande como Universitario, que jugará Copa Libertadores y busca campeonar”, continuó.

