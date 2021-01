Universitario de Deportes es uno de los equipos que tuvo menos cambios en el plantel de cara a la temporada 2021. La idea del comando técnico siempre fue continuar con la mayor cantidad de futbolistas con los que se jugó el último torneo en el que terminaron jugando la final ante Sporting Cristal. “Desde el primer momento no queríamos hacer ni grandes ni muchas incorporaciones”, sostuvo en reiteradas oportunidades Ángel Comizzo.

En una entrevista con Radio Ovación el jugador del cuadro de Ate, Rafael Guarderas, contó cómo es que se dio la renovación de su contrato con Universitario y la oferta que tuvo de Carlos A. Mannucci, pero que finalmente rechazó para continuar vistiendo la camiseta crema.

“Si bien ya habíamos hablado antes del torneo, se hicieron largas las conversaciones. Las negociaciones se hicieron larga. La idea fue mantener la mayor cantidad del plantel. Lo importante era que se quede la mayoría y se ha logrado. Hubo un acercamiento de Mannucci. Hablé mucho con Viera y le agradecí su interés pero mi idea fue quedarme en la ‘U”. señaló.

En la misma línea el futbolista se animó a hablar sobre su relación con el director técnico argentino, Ángel Comizzo: “Es un entrenador al que le tengo mucho cariño. Me tuvo en el 2013, me pidió en el 2019 y ahora me pide que continúe. Es un entrenador que saca lo mejor de mí”, señaló.

Ángel Comizzo: “Tenemos jugadores que van a suplir muy bien a los que se fueron”

A través de una entrevista con GOLPERU, Ángel Comizzo se refirió a los jugadores que tiene en mente para que contratar en el primer equipo. El estratega confesó que están esperando cerrar con un atacante extranjero y dos jugadores nacionales.

“Nosotros estamos en pleno inicio de la pretemporada, hace casi una semana que el equipo está haciendo trabajos muy intensos, necesitamos que los jugadores estén aquí, es verdad. Estamos en búsqueda de un centrodelantero y dos jugadores nacionales que es muy probable que puedan aportar muchísimo al equipo, uno de ellos muy importante. Ojalá que podamos concretarlo”, señaló el estratega.

En la misma línea, Comizzo fue consultado sobre el perfil de aquellos futbolistas que llegarían y si serían de similares características de aquellos que se fueron, a lo que respondió: “Uno siempre intenta mejorar y que su equipo mejore, de todas maneras tenemos jugadores que van a suplir muy bien a los jugadores que se fueron, no tengo duda, pero vamos a ver en los próximos días qué es lo que ocurre con las negociaciones que los directivos vienen haciendo”.

