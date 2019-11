Sin duda alguna, el Universitario de Deportes vs. Real Garcilaso será uno de los duelos más atractivos de la última fecha del Torneo Clausura. No solo porque el equipo de Ángel Comizzo tiene la posibilidad de consagrarse como campeón del último certamen corto del año, sino porque también Raúl Ruidíaz será homenajeado en el estadio Monumental.

Aprovechando su estadía en Lima, Universitario de Deporte prepara un homenaje a Raúl Ruidíaz. Claro, se trata de un futbolista identificado con la camiseta crema, que la rompe en la MLS. Ojo, la ‘Pulga’ se consagró campeón de la Liga de las Estrellas.

Ojo a un detalle. El Universitario de Deportes vs. Real Garcilaso será transmitido por GOLTV. El equipo de Ángel Comizzo esperará, además, un tropiezo de Alianza Lima ante Unión Comercio en Moyobamba, para consagrase campeón del Torneo Clausura (siempre y cuando le gane al cuadro cusqueño).

Por otro lado, José Carvallo y Aldo Corzo hablaron en conferencia de prensa en la previa del Universitario de Deportes vs. Real Garcilaso. Ambos futbolistas criticaron a Pablo Bengoechea, tras adjudicar gran parte del éxito crema en el Torneo Clausura a los fallos arbitrales que surgieron a su favor.

“Él ha sido jugador de fútbol y nos duele escuchar que un entrenador diga que estamos allí por eso, es desmerecer lo que estamos haciendo. Hemos hecho grandes partido. El equipo se ha mostrado a la altura en muchos encuentros. Por algo somos el equipo que menos goles ha recibido en el torneo. No hemos perdido en la altura. No comparto para nada. Si usó ese criterio, ninguno debería estar en la punta, porque Alianza Lima también tuvo errores arbitrales a favor, como con San Martín que no expulsaron a Leao y contra Melgar también”, afirmó José Carvallo.

Claudio Pizarro sorprendió a sus compañeros del Werder Bremen con radical cambio de look