Si bien se continúa hablando de lo que ocurrió, en el Monumental, aquella tarde del 8 de marzo frente a Alianza Lima (2-0) –gracias al cabezazo de Aldo Corzo y el penal del ‘9’ Jonathan Dos Santos–, hoy hay otros puntos en la agenda del club crema. Y lejanos a los de un campo de fútbol.

Por ejemplo, las dificultades que tendrán para cumplir con las mensualidades del plantel y los trabajadores en este mes (sí pagaron en febrero y marzo). ¿Los motivos? La falta de ingreso por taquilla y el no contar con las cuotas de TV (según la administración de Carlos Moreno, se hicieron adelantos de factura hasta abril del próximo año).

Y pese a que ya se estaba conversando con la FPF y la Safap (Agremiación de Futbolistas) para encontrar alguna salida en una modalidad de pago, Depor conoció que habrá diálogo directo.

“Esta semana vamos a tener una reunión con los jugadores y sus asesores”, nos confesó Carlos Moreno, AT del club. Ojo, aún no se estableció el porcentaje de reducción, pero no solo irá al sector deportivo y tendrá un detalle: el ajuste será escalonado. Es decir, proporcional al nivel de salarios.