El 2008 fue un año complicado para Alianza Lima, debido a una serie de indisciplinas de los jugadores que terminaron debilitando al equipo. Sin embargo, también es un año que los hinchas recuerdan mucho, ya que pudieron celebrar por primera vez una victoria ante Universitario en el estadio Monumental.

Richard Páez era el técnico en ese momento y recuerda el hecho como una gran hazaña. En una entrevista con el portal ‘Azul y Blanco', el estratega habló sobre aquello que lo motivó para salir con todo y ganar ese encuentro.

“Fue un reto, como yo siempre fui competitivo, a mi los retos me agradan, porque me ponen en un nivel de exigencia mayor. Yo veía que era una hermosa oportunidad que Alianza era el más grande del Perú y no la ‘U'. Fue un partido con un mensaje claro de quedar marcado en la historia. De esos partidos donde los jugadores tenían que sacar la casta, su espíritu y competencia. Lo ganamos con mucha personalidad”, sostuvo el estratega venezolano.

En la misma conversación, Richard Páez habló sobre Rubert Quijada, futbolista de su misma nacionalidad que llegó este año a Alianza Lima, pero que aún no ha tenido la oportunidad de demostrar todo lo que puede hacer en la cancha, debido a la actual coyuntura.

“Quijada es un jugador al mejor estilo vinotinto. Es atrevido, fuerte, valiente. Atrevido para jugar en defensa y ataque. Excelente cabeceador en las dos áreas. No se esconde en los partidos más duros. Técnicamente está bien dotado. Juega de zaguero y lateral. Guapo en el uno contra uno. Alianza tiene en él a un líder ganador”, aseguró.

