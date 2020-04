La cuarentena no es sinónimo de descanso y eso lo sabe el plantel de Universitario. Los jugadores de la escuadra merengue sumó un nuevo día de entrenamientos, los mismos que realizan desde sus respectivas casas, desde donde sudan la gota gorda para no perder el estado físico.

Alejandro Hohberg, Armando Alfageme, Luis Valverde y Rafael Guarderas son algunos de los elementos de la escuadra estudiantil que se dejaron ver en la publicación que uno de los equipos más populares del país realizó en sus redes sociales.

Universitario marchaba como uno de los escoltas de Alianza Universidad en el Torneo Apertura, antes de la paralización del certamen por el coronavirus, por lo que siguen a detalle las indicaciones del preparador físico para que, cuando el campeonato se reinicio, el rendimiento del club en el campo de juego no se vea afectado.

Universitario y los demás clubes de la Liga 1 deberán esperar para volver al gramado de juego

El retorno de la Liga 1 todavía no tiene fecha y los hinchas se preguntan cuándo se volverán a abrazar, festejando un gol de sus equipos, en un estadio. El Ministro de salud, Víctor Zamora, habló del reinicio del fútbol peruano en nuestro país.

“A mí me gusta ir al estadio con mi hijo pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de Universitario sin abrazarme con la multitud. Acá mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer más”, dijo el titular de la cartera de salud.

