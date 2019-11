Más de uno quedó sorprendido luego de que uno de los representantes de Ángel Comizzo, Roberto García, revelara que Jean Ferrari le transmitió al ‘Indio’ que uno de los motivos por los que se truncó su renovación fue porque Raúl Leguía, administrador de Universitario de Deportes, no estaba cómodo con la forma cómo lo saludaba.

En ese marco, Leguía respondió y dio detalles de su relación con Ángel Comizzo. Ojo, según el directivo, el técnico argentino, por ahora, es el “plan A” que manejan con miras al 2020.

“En principio, normalmente yo he saludado como debe ser al señor Ibáñez, Suárez y Roberto Chale [a lo largo de su gestión]. En situaciones normales de un saludo. Igual ha sido con el señor Comizzo. Pero no solo a él, sino a toda la plantilla. Igual, termina los partidos y me retiro. Todas estas relaciones [más cercanas] las debe tener el gerente deportivo. Yo no he tenido ninguna relación mala con Comizzo”, afirmó Raúl Leguía, en diálogo con RPP Noticias.

“Normalmente, en este tipo de situaciones, hay un plan ‘A’, ‘B’ o ‘C. Comizzo, por ahora, es el plan ‘A’. También tiene que ver con un tema del club. La anterior administración nos ha dejado en una situación complicada. El presupuesto para el comando técnico es casi el mismo que el del año pasado”, agregó.

“Nos faltó suerte, para disputar el partido final. El fútbol es así. Quiero reconocer a todos los muchachos, porque a pesar de tener un equipo corto se pudo conseguir algo importante para la ‘U’”, concluyó.

