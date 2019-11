Desde que se marchó de Lima (hace más de cinco años), Sergio Markarián intentó no tener contacto con la prensa peruana. Y cada vez que pudo, evadió las preguntas relacionadas a la Selección y al fútbol peruano; sin embargo, desde Uruguay, responde a nuestro llamado. El ‘Mago’ se pronuncia ante al rumor que lo vincula a Universitario de Deportes con miras al 2020. Aquí su palabra.

Se hablaba de un presunto interés de Universitario, por los buenos recuerdos que dejó...

No tengo idea de lo que me está hablando…

¿Cómo se encuentra usted, ‘Don’ Sergio?

Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Pero no puedo hablar más sobre ese tema, porque no tengo ninguna referencia sobre eso [presunto interés de Universitario]. Seguro es un rumor que surgió. Pero, ¿la ‘U’ tiene entrenador, verdad?

Se fue Ángel Comizzo y usted estaría en la agenda…

He leído algo así que terminó su contrato con la ‘U’.

¿A usted le interesa regresar al fútbol peruano?

No, no voy a comentar sobre eso. Le agradezco mucho la llamada, pero no tengo nada que informar y no quiero hacer ningún tipo de comentario sobre ello.

¿Tiene ganas de volver a dirigir?

Claro que sí. Me siento bien, con muchas ganas, renovándome metodológicamente. Me siento muy bien, gracias a Dios.

*Ojo a un detalle. Luego de su paso por la Selección Peruana, Markarián dirigió a la Selección de Grecia. Posteriormente, renunció al cargo (julio del 2015), tras reemplazar al revolucionario Claudio Ranieri. Desde entonces, el ‘Mago’ no volvió a asumir ningún compromiso con algún club o federación. Y hasta hace poco se habló de su posible llegada al fútbol mexicano, para asumir la dirección deportiva de Cruz Azul.

