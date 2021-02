Pasaron 20 días del arranque de los trabajos de Universitario de Deportes en Campo Mar, sin embargo, Ángel Comizzo aún no puede ensayar con exactitud su pizarra, para afrontar la Liga 1 y la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. A la par de los líos institucionales que siempre suenan en Ate, desde hace algunas semanas ya dejó de ser sorpresa que encontrar un ‘9’ sea un problema para la actual directiva.

Cuando parecía que por fin ya habían encontrado a la carta de ataque del exterior para este 2021, todo se complicó. Nildo Viera era el jugador que prácticamente había sido elegido por la institución merengue, sin embargo, como en casos anteriores, se tenía que negociar con el club dueño de su pase. En este caso, Sol de América de Paraguay.

¿Se realizó el contacto? Sí, incluso el propio delantero confirmó que llegó a hablar con Hernan Novick quien fue su compañero en el club paraguayo: “Hace poco me llamó Novick, quien fue compañero mío el año pasado, y me comentó que el DT de la ‘U’ me quiere. Ojalá se pueda dar, pues volvería a reencontrarme con Novick y en un grande como Universitario, que jugará Copa Libertadores y busca campeonar”.

El problema fue que el costo del préstamo no encajaba en el presupuesto de Universitario. Sol de América también estaba enterado del tema y estaban abiertos a una negociación. “Nildo Viera tiene contrato con nosotros por cuatro años. La oferta la tienen que hacer al club y si es conveniente, se podría vender parte del pase. Si no hay un pago interesante al club, el jugador se queda. Debemos evaluar lo que ofrecen”, precisó el presidente de Sol de América, Miguel Figueredo.

Ante este escenario, en las últimas horas se habría tomado la decisión de volver a revisar el CV de Bruno Vides, delantero argentino que también interesó a Ángel Comizzo hasta hace una semana. El punto a favor en este caso, es que el delantero rescindió contrato con la Universidad Católica de Ecuador, club en el que estuvo las temporadas 2019 y 2020.

Las próximas horas son claves para determinar si es que vides finalmente se pone la camiseta crema o si desde el club merengue vuelven a evaluar otro candidato. Veremos si esta vez, por fin, logran completar la plantilla.